Traffico Roma del 10-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ALL’APPIO LATINO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA CAMILLO RE ALL’ALTEZZA DI VIA ALFREDO BACCARINI ALL’ARDEATINO PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA BENEDETTO BOMPIANI IN DIREZIONE DI VIA C. ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ALL’APPIO LATINO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA CAMILLO RE ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MercolEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA, PROSEGUEDO SI RALLENTA PER Traffico FINO A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO AL BIVIO PER NAPOLI. Traffico INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA AL BIVIO PER NAPOLI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTA DA VIA ANAGNINA A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA LAURENTINA AL BIVIO PER NAPOLI. INCIDENTE A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA APPIA NUOVA SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA VIA APPIA. A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ...

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...

