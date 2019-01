Quattro chiacchiere con De Laurentiis | “Non mi candido in politica E non farei neanche

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Incollato anche otto ore davanti a una serie televisiva di Netflix. Ha giocato a Mercante in fiera sostituendo alle tradizionali carte del moschettiere e dello stambecco le facce dei giocatori del Napoli, allenatori e massaggiatori. Ha fatto risorgere il Napoli dalle macerie del fallimento, Poi è partito per Los Angeles per trascorrere qualche giorno di festa en famille, con Martha De, presidente della casa di produzione che porta il nome del marito, il grande Dino. Prima Aurelio Deaveva declinato l’invito a sedersi sul “trono” in velluto rosso sull’altare della chiesa sconsacrata della Graziella, ex teatro San Bartolomeo, uno dei tanti tesori nascosti di Napoli.Al posto del confessore Enzo d’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, all’ultimo rendez vous di Casa Corriere, che prima di dargli l’ “assoluzione” gli ha fatto un po’ di pressing con serrato ...