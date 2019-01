Non così lunghi i tempi di EMUI 9 su Huawei P20 Pro TIM? Speranza già a gennaio

Matteo Salvini - il retroscena : l'"imboscata" di Conte e Di Maio - "così Non dura" : "Sono molto preoccupato questa volta". Matteo Salvini è a Varsavia, non ha ancora incontrato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ma fa sapere a chi gli sta vicino che il caso Sea Watch, con i 15 migranti che il premier ha deciso di accogliere in Italia scavalcando il ministro degli Interni decisamente c

Wanda Nara esplode contro l'Inter : 'Icardi così Non rinnova' - : Smentite le precedenti indiscrezioni, Maurito pagherà una multa salatissima: 100mila euro, riporta la Gazzetta dello Sport. Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

Ci voleva un ciclista novantenne per far capire che così l'antidoping Non funziona : Carl Grove è stato per qualche mese un mito. Carl Grove è stato per diversi giorni un impostore, il peggior imbroglione che ci sia. E il tutto per un po' di urina in una fialetta, per un esame antidoping andato male. Carl Grove ha novant'anni, pedala da almeno settanta, ogni tanto gli piace partec

Temptation Island - Francesco Chiofalo si opera : ‘Non ho mai avuto così tanta paura’ : Il momento è arrivato. Francesco Chiofalo è in sala operatoria al San Camillo di Roma per sottoporsi all’intervento di rimozione del tumore al cervello. L’ex protagonista di Temptation Island 2017 e tentatore a Temptation Island Vip è entrato in sala operatoria alle 9 del mattino del 9 gennaio per quella che si prospetta come una lunga operazione, il cui esito verrà svelato via social da una persona di fiducia che ha preso il ...

Non solo Fincantieri. Così gli interessi nazionali rimangono indifesi : E' difficile per Francia e Italia capire che stanno giocando con la stessa casacca europea. E spesso, quando si parla di acquisizioni da una parte all'altra delle Alpi, a prevalere sono i cori da ...

Francesco Chiofalo saluta prima dell'operazione : 'Non ho mai avuto così tanta paura' : Il giorno dell'operazione di Francesco Chiofalo è arrivato: oggi 9 gennaio l'ex fidanzato di Temptation Island si sottoporrà ad un lungo intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello. La paura è tanta, come più volte il romano ha affermato nel profilo Instagram, ma nonostante tale preoccupazione, il ragazzo ha comunque voluto rivolgere un ultimo pensiero attraverso un video nel quale ha espresso i suoi timori ma anche attraverso il ...

Perché alla Lega il reddito di cittadinanza (così com'è) Non va più bene : La Lega, attraverso le parole dei ministri Salvini e Fontana, spiazza il M5s e alza la posta: "Sì al reddito di cittadinanza...

Lega punta i piedi sul decreto per reddito - così Non votiamo : La Lega punta i piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. 'Non ci sono soldi per i disabili, così non lo votiamo', si dicono deluse fonti del Carroccio. 'I fondi? Li ...

Hailey Baldwin vuole farti sapere che la sua vita 'Non è così fantastica come appare' : giulia.zavan 8 January 2019 Hailey Baldwin è una delle modelle del momento, ha un sacco di BFF famosi come Kendall Jenner e lo scorso settembre ha sposato la sua crush e quella del mondo intero, ovvero Justin Bieber , ma tanta fortuna non la lascia immune da ansia e insicurezza. La star ha scritto un lungo ed emotivo post su Instagram in cui ha spiegato di voler iniziare il 2019 ...

Immigrazione - tutti contro tutti : così Non si risolvono i problemi : Al battesimo del nuovo anno è subita scoppiata la polemica sui 49 migranti a bordo della nave “Sea Watch 3”. La causa della querelle è nota, da quando il ministro dell’Interno Salvini ha dichiarato i porti chiusi per queste persone lasciate, ancora oggi (7 gennaio 2019), in balia del mare. Le dichiarazioni di Salvini hanno suscitato molte reazioni, per lo più politiche, come quelle dei vari sindaci di centrosinistra (Orlando, Nardella, De ...

Alberto Brambilla su quota 100 : "Così il sistema Non regge". E considera concluso il suo ruolo da consigliere del Governo : In una intervista a La Verità Alberto Brambilla, tra i massimi esperti italiani di welfare, estensore del programma della Lega sulle pensioni e consulente economico di Palazzo Chigi - ruolo che considera finito -, interrogato sugli effetti della sua lettera scritta prima di Natale alla Presidenza del Consiglio, per denunciare gli eccessi di assistenzialismo, commenta:Non ho avuto riscontri. Per quanto mi riguarda, considero risolto il mio ...

Real Madrid - Modric duro con la sua squadra : 'Non possiamo giocare così' : Dopo la sconfitta casalinga per due reti a zero contro la Real Sociedad, non si può certo dire che il 2019 del Real Madrid sia iniziato nel migliore dei modi. A dirla tutta, la stagione dei Blancos finora sta decisamente deludendo le aspettative: la squadra di Santiago Solari, infatti, occupa la quinta posizione nella Liga e si trova già a 10 lunghezze di distacco dalla capolista Barcellona. Luka Modric, uno dei leader della squadra, ha espresso ...