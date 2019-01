DIRETTA Dakar 2019 streaming video e tv | Al Attiyah al comando | ma Peterhansel è vicino

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Dakar in tempo reale. Lisa Vittozzi dà spettacolo nel biathlon! Federica Pellegrini si ritirerà dopo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

DIRETTA/ Dakar 2019 streaming video e tv : De Soultrait al comando tra le moto! - 4tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video e tv della 4tappa, 'maratona', prevista oggi 10 gennaio 2019. Oggi sono previsti percorsi diversificati.

DIRETTA/ Dakar 2019 streaming video e tv : Peterhansel al comando - Barreda costretto al ritiro - 3tappa - : DIRETTA Dakar 2019: info streaming video e tv della terza tappa, prevista oggi 9 gennaio 2019, da San Juan de Marcona a Arequipa.

DIRETTA/ Dakar 2019 streaming video e tv : Loeb domina per le auto - Barreda in difficoltà - 3tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video e tv della terza tappa, prevista oggi 9 gennaio 2019, da San Juan de Marcona a Arequipa.

Dakar 2019/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e percorso - 3tappa - San Juan de Marcona-Arequipa - : diretta Dakar 2019: info Streaming video e tv della terza tappa, prevista oggi 9 gennaio 2019, da San Juan de Marcona a Arequipa.

LIVE Sport - DIRETTA 8 gennaio : i risultati della Dakar. Shiffrin in testa a Flachau : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 8 gennaio. Anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: oltre ai consueti match della NBA disputati disputati nella notte italiana, proseguono tra le bizze del meteo i tornei di tennis a Sydney, con la nostra Camila Giorgi e ad Auckland dove è impegnato Matteo Berrettini. Il piatto forte di giornata, tuttavia, sarà in serata, sotto i riflettori di Flachau, in Austria, dove si svolgerà ...

DIRETTA/ Dakar 2019 - streaming video e tv : Loeb vince per le auto - Brabec in testa per le moto - 2tappa - : DIRETTA Dakar 2019: info streaming video tv della 2tappa della corsa rallystica più dura al mondo. Oggi 8 gennaio si va da Pisco a San Juan de Marcona.

DIRETTA/ Dakar 2019 - streaming video e tv : Loeb presto in testa - parte bene Porem - 2tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video tv della 2tappa della corsa rallystica più dura al mondo. Oggi 8 gennaio si va da Pisco a San Juan de Marcona.