Vertice tra Conte | Di Maio e Salvini alle 23 a Palazzo Chigi

Sea Watch - Vertice tra Salvini e Conte : Alta tensione nel governo. Il ministro dell’Interno da Varsavia: «Spero si siano semplicemente dimenticati le tabelle»

Anche l'Italia accoglierà i migranti sbarcati a Malta. Ira di Salvini : "Vertice straordinario" : I 49 migranti che si trovano a bordo delle navi delle due Ong Sea Watch e Sea Eye potranno sbarcare a Malta. Insieme ad...

Sul Vertice Salvini-Kaczy ski lo spettro dell'amicizia tra il leghista e Putin - che il polacco detesta - : Una ostilità reciproca di cui si nutre molto la politica polacca. I polacchi possono essere più o meno anti russi, ma difficilmente si troverà un polacco filo russo. È quasi impossibile». E i russi, ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 15ma giornata : leadership in palio nello scontro al Vertice tra Novara e Scandicci : Fuga o ribaltone? Il primo turno infrasettimanale del 2019 di Serie A1 femminile offre un piatto ricchissimo che si consuma al Palasport di Novara dove si affrontano le prime due della classe: la capolista Igor Gorgonzola che, nel periodo natalizio, tra Santo Stefano e l’Epifania, ha “sporcato” la sua marcia trionfale, uscendo sconfitta al tie break nelle sfide contro Cuneo e Brescia ma che finora non ha perso un colpo negli ...

Sicurezza stadi - oggi Vertice Viminale-Figc - senza ultras - per cambiare le norme : La riuniuone dopo la morte del tifoso del Varese. La parola chiave è 'Modello inglese': daspo a vita, maggiori poteri agli steward e pene certe per i violenti -

Lunedì Vertice con Salvini e Giorgetti sulla questione ultrà negli stadi : In una nota, il Viminale informa che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, d'intesa con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ...

Samsung Volley Cup – Domenica sfida di Vertice tra UYBA e Igor : il programma della 10ª giornata : Samsung Volley Cup: nel weekend si apre il trittico natalizio che chiude il girone di andata. Domenica la sfida al vertice tra UYBA e Igor e il derby di Firenze. Sabato sera su Rai Sport +HD l’anticipo tra Banca Valsabbina e Reale Mutua Fin qui assolute protagoniste della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile, Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara si troveranno di fronte per il big match della 10^ giornata di Regular ...

Il Vertice notturno tra le tensioni «Le coperture per il 2 - 04% ci sono» : Duello sull’ecotassa tra i vicepremier. La spesa per il reddito è scesa da 9 a 7,1 miliardi per il primo anno

Vertice Conte-Salvini-Di Maio-Tria per cercare intesa e superare diffidenze tra Lega e M5s : Il governo deve derimere le correzione alla manovra in vista del voto definitivo al Senato di martedì e del giudizio della Commissione europea. Le opposizioni protestano: non abbiamo visto il nuovo ...

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera Vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Manovra - stasera Vertice a Palazzo Chigi. Tra i 260 emendamenti segnalati ci sono ecobonus e dietrofront su card cultura : Una pioggia di emendamenti ‘segnalati’: circa 260, equamente divisi tra Lega e M5s. C’è di tutto tra le modifiche alla legge di Bilancio proposte dalle due forze di maggioranza alla vigilia dell’esame del testo da parte della commissione Bilancio. Ma gli spazi politici e finanziari sono stretti. Così domenica sera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...