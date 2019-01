Salvini | ' Altro che aerei | a casa un bel po' '

Salvini : 'Migranti a casa - altro che andare a prenderli in aereo' : Continua la polemica tra il leader della Lega, Matteo Salvini , e il premier, Giuseppe Conte , sui migranti. L'occasione è il fermo di 15 persone in Sicilia per favoreggiamento dell'immigrazione ...

Migranti - Salvini : altro che aerei - a casa : 9.40 "altro che farne sbarcare altri o mandarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa". Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell' Inteeno in polemica con il premier Conte. Ieri il presidente del Consiglio a "Porta a Porta" da Vespa, aveva detto di far sbarcare donne e bambini e che se i porti non si fossero aperti,sarebbe andato a prendere i ...

Gilet gialli - Salvini : 'Un conto è il caro benzina - un altro spaccare le vetrine' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Gilet Gialli - Salvini : Un conto è caro benzina altro sfasciare vetrine : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Luigi Di Maio - altro che migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c

Emmanuel Macron e Matteo Salvini - la bomba del Financial Times : Uno è un leader finito - l'altro invece... : Verso il ko tecnico: tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron il Financial Times non ha dubbi, il leghista sta per trionfare. Il prestigioso quotidiano finanziario britannico, mai tenero con il vicepremier italiano, conferma la fase calante del presidente francese, ormai ex campione dell'europeismo in caduta libera in patria e costretto pure a contravvenire alle regole sul deficit di Bruxelles per placare le proteste e salvare la poltrona ...

Matteo Salvini - la stoccata a Matteo Renzi : 'Lui fa i documentari - noi facciamo altro' : Matteo Salvini non riesce a trattenersi quando si tratta di prendere in giro Matteo Renzi. Così il ministro dell'Interno, su Twitter si lascia andare ad una frecciatina esilarante: 'L' opposizione fa ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

INCONTRO CONTE-JUNCKER/ Il deficit al 2% prepara un altro duello Salvini-Di Maio : E' giusto chiedere che la Ue venga INCONTRO alle richieste di un Paese che non ha ancora visto manifestazioni di piazza come in Francia. Ma c'è malcontento

Un altro schiaffo di Salvini agli M5s. La proposta di un referendum sulla Tav stritola Di Maio : Un altro schiaffo, colpendo questa volta nel punto più debole. Cioè quello della democrazia diretta. Matteo Salvini prima incontra gli imprenditori, quasi a instaurare con loro un rapporto esclusivo, poi dice il suo sì alla Tav fino ad annunciare la possibilità di un referendum. La mossa Salviniana lascia spiazzati gli M5s, che non solo nei mesi scorsi avevano già valutato l'ipotesi di una consultazione, ma ...

Altro che Global Compact - Salvini vuole raddoppiare i centri per le espulsioni : L'Italia non firma il Global Compact e mentre a Marrakesh i rappresentanti di 150 paesi del mondo siglano il "patto" che...

Altro che pubblicità - le aziende sono terrorizzate dagli spot di Salvini : Roma . Uno fa presto a pensare male. Vuoi vedere che Matteo Salvini si è messo a fare product placement sui social network ? Un ministro dell'Interno che si reinventa come improbabile influencer , una ...

Manovra. Salvini : No rinvii per quota 100 e reddito di cittadinanza. Moscovici : Serve altro sforzo : New York Times: Bruxelles deve offrire qualcosa o politica italiana sempre più nazionalista Il New York Times invece rileva come l'Ue sulla manovra stia conducendo "un gioco pericoloso". Adam Tooze ...

Fabrizio Corona rivela : 'Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. E ho un altro scoop su Matteo!' : Fabrizio oggi come oggi non voterebbe per nessuno ma promette invece di votare per se stesso quando tra 3 o 4 anni comincerà a fare politica 'Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si ...