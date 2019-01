' Patto all' italiana' per la Ue | Salvini tenta Kaczynski

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas all’assalto del Sony Open in Hawaii - Patton Kizzire difende il titolo : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio il Sony Open in Hawaii, primo appuntamento full-field del calendario del PGA Tour 2019. La scorsa settimana, sempre nell’arcipelago statunitense, ha aperto infatti la stagione il Sentry Tournament of Champions, riservato soltanto ai vincitori dell’anno passato. Saranno invece ben 245 i Golfisti che si contenderanno il titolo sul par 70 del Waialae Country Club ...

Terzo valico - la rabbia degli attivisti : “M5s ci ha raccontato palle per anni. Sacrificati sull’altare del Patto di governo” : “Il movimento 5 Stelle ci fa schifo perché ha raccontato palle per anni. Hanno sacrificato tante opere come il Tap e il Terzo valico sull’altare del patto di governo”. A una settimana di distanza dalla pubblicazione dell’analisi costi benefici che ha dato il via libera al Terzo valico, gli attivisti del movimento contrario alla grande opera che dovrebbe collegare Genova e Milano puntano il dito contro il partito pentastellato e contro la ...

Auto - con BonusMalus diminuisce di 500mln gettito Iva. Allarme imPatto negativo su economia : ROMA - EcoBonus e EcoMalus avranno un impatto negativo sull'ambiente, sull'economia e sulla situazione sociale del Paese. A lanciare l'Allarme è Gian Primo Quagliano...

Bruxelles - scontri e cariche della polizia davanti alla Commissione Europea alla manifestazione contro il Patto di Marrakech : scontri in corso a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee, tra i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro ed una contro i migranti. La polizia è ricorsa ai gas lacrimogeni e agli idranti davanti alla sede della Commissione Europea. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il razzismo cui ...

Bonafede : fondi Lega?E' alleato comPatto : 18.26 "Il tema della trasparenza dei finanziamenti ai partiti è una battaglia del Movimento cinque stelle da sempre, ma nella Lega abbiamo trovato un alleato compatto per il programma anticorruzione". Così il ministro della Giustizia, Bonafede, risponde alle domande dei cronisti sull'inchiesta dei pm di Bergamo sui fondi della Lega. Bonafede aggiunge che non "commenterà mai fatti su cui ci sono inchieste in corso" ribadendo "massima fiducia ...

Eurogruppo raccomanda a Italia misure per allineare bilancio a Patto di stabilità - : Il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle finanze della zona euro , Eurogruppo, ha raccomandato all'Italia di adottare le misure necessarie per allineare il bilancio per il 2019 al patto di stabilità e crescita dell'UE, ha ...

Manovra - modifiche alle pensioni per contenere l'imPatto di quota 100 : varrà 3 anni : MILANO - Da una parte il Parlamento prosegue il lavoro sulla Manovra, dall'altra si aspettano dal governo e dal Mef le indicazioni definitive sui saldi di bilancio e sulle misure cardine, dalle quali ...

TRATTATIVA ITALIA-UE/ Il grande Patto per non farci cacciare dall'euro - IlSussidiario.net : Per uscire dall'impasse l'Italia ha la possibilità di avviare una vera TRATTATIVA con l'Ue per far sì che si abbassino i tassi sui titoli di stato

Infrastrutture e sviluppo - il 'Patto' del Nord-Ovest : 'Sì alle grandi opere' : Il Pil del Nord Ovest senza Infrastrutture rischia grosso: colpa del crollo del Morandi che costa 784 milioni all'anno di impatto sull'economia dell'area, secondo i dati diffusi da Confindustria ...

Leggi di Bilancio - le altre pagelle : Belgio - Francia - Portogallo - Slovenia e Spagna a rischio di mancato rispetto del Patto : L’Italia è l’unico dei 19 Paesi dell’Eurozona per il quale la Commissione ha raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione. Ma il 21 novembre sono arrivate le pagelle anche sulle Leggi di Bilancio per il 2019 degli altri Stati membri. Dieci sono stati promossi a pieni voti: si tratta di Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria e Finlandia. I documenti programmatici di altri tre ...

Migranti : Austria difende alla Camera l'uscita dal Patto Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vortice freddo pronto all'imPatto : Tra poche ore un Vortice ciclonico di origine atlantica raggiungerà presto la Sardegna e il mar Tirreno facendo peggiorare il tempo su tutta Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle ...

