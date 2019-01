ATP Sidney – Seppi batte Klizan e vola ai quarti di finale

sportfair

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Andreaspassa il turno al torneo ATP 250 disul cemento: il tennista italiano ha battuto agli ottavi dilo slovacco MartinSul cemento australiano del torneo ATP 250 ditanti sono stati i risultati maturati nella notte italiana. Tra questi, anche quello dell’ottavo diche ha visto protagonista Andreas, pronto a mettersi alla prova in uno dei primi appuntamenti di stagione. Sui campi in cemento del NSW Tennis Centre, il tennista azzurro ha battuto lo slovacco Martined ha staccato il pass per ididel torneo. Con i parziali di 7-6, 6-3,ha vinto con il netto risultato di 2-0. Il prossimo avversario del tennista numero 37 della classifica mondiale sarà il greco Stefanos Tsitsipas.L'articolo ATPaidiSPORTFAIR.