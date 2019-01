Ancora neve a bassa quota al centro-sud

Meteo Inverno : freddo e neve - e se il meglio dovesse Ancora venire : Meteo Inverno - In questo articolo andremo ad effettuare un aggiornamento della tendenza invernale pubblicata sul nostro portale all'inizio della stagione fredda. Secondo gli ultimi avvicendamenti...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo tra Balcani e Italia fino al 9 Gennaio : Ancora neve sugli Appennini e temperature fino a -10°C sotto le medie [MAPPE] : 1/13 ...

Meteo : da mercoledi' nuova irruzione artica - Ancora freddo e neve : Meteo - I principali modelli matematici risultano ormai concordi nell'indicare l'arrivo di una nuova intensa saccatura artica per la giornata di Mercoledì 9 Gennaio 2018. Nello specifico, sia il...

Dopo la neve il sole... e poi Ancora freddo e gelo : arriva il "cicloncino" : Che tempo farà questa settimana in cui riapriranno le scuole? Le ultime previsioni meteo raccontano di una vera e propria...

Ancora senza esito le ricerche dell’uomo scomparso sul Nevegal : Sono purtroppo Ancora senza esito le ricerche di Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano, uscito ieri mattina per una corsa dalla sua abitazione all’Alpe in fiore sul Nevegal, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia da alcuni giorni, e non piu’ rientrato. Scattato l’allarme nel pomeriggio, fino a notte fonda sono proseguiti i sopralluoghi, ripresi questa mattina. Un’ottantina di persone oggi si sono distribuite in ...

Previsioni Meteo Epifania - nella Domenica della Befana Ancora freddo - maltempo e neve al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Alto Adige - con lo slittino contro un albero : Ancora una piccola vittima della neve : Un'altra tragedia sulla neve a poche ore di distanza da quella della piccola Camilla Compagnucci, morta a nove anni sulla pista 'Imbuto' di Sauze d'Oulx, dopo aver perso il controllo degli sci ed essere finita contro barriere frangivento. La vittima di questa nuova disgrazia è una bambina di otto anni, Emily Formisano. A differenza di Camilla, Emily non sciava, ma era con sua mamma Renata Dyakowska, 38 anni, origine polacca, su uno slittino, ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo - protezione civile : Ancora venti forti e neve al Sud : Roma, 4 gen., askanews, - La protezione civile avverte: 'ancora venti forti e neve al Sud', e segnala il grado di allerta gialla su Sicilia e Abruzzo. 'Continuano - ha spiegato il Dipartimento della ...

Maltempo - Vesuvio ricoperto da un velo di neve : Ancora freddo : Una leggera spruzzata di neve ricopre in questi minuti il Vesuvio che ieri, ai turisti e agli abitanti di Napoli e provincia, si presentava imbiancato fino alle quote più basse a causa del brusco calo delle temperature. Il velo bianco di neve ben visibile dalle abitazioni dei comuni vesuviani si sta sciogliendo grazie anche alla presenza di sole. Volontari della Protezione Civile di Ercolano (Napoli) stanno spargendo sale sulla strada che va ...

Allerta Meteo - Ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Puglia : Ancora gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...

Meteo - Ancora neve al centrosud. Da domani temperature in rialzo : La massa d'aria fredda che si è abbattuta sull'Italia negli ultimi tre giorni esaurirà oggi i suoi effetti, con le ultime nevicate al centrosud. Da domani temperature in rialzo.Continua a leggere

Freddo Ancora piu' intenso domani e neve fino in pianura al centro-sud : il bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo l'apice di questa ondata di Freddo di origine artica sull'Italia, con nevicate fino in pianura sulle regioni adriatiche e meridionali. Ecco il bollettino della...