Sicilia | da Regione due mln per servizi scolastici per disabili

Maltempo Sicilia - nevicata Capodanno 2015 : 80% dei contributi dalla Regione : Innalzato dal 38,26 all’80 per cento il contributo economico alle 30 aziende agricole colpite dall’eccezionale nevicata che nella notte tra il 31 dicembre 2014 e l’1 gennaio 2015 si abbatte’ sui comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La Regione ha deciso di aumentare il contributo per le spese di reimpianto delle serre agricole danneggiate dalla nevicata. “A distanza di 4 anni esatti si ...

Sisma nel catanese - Regione Sicilia proclama stato calamità : Roma, 26 dic., askanews, - La Giunta regionale della Sicilia a seguito del terremoto che ha colpito oggi alcuni Comuni del catanese, si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per dichiarare ...

La Regione Sicilia proclama lo stato di calamità a causa del terremoto : Roma, 26 dic., askanews, - La giunta regionale della Sicilia a seguito del terremoto che ha colpito oggi alcuni Comuni del catanese, si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per dichiarare ...

Sisma nel catanese - Regione Sicilia proclama stato calamità : Roma, 26 dic., askanews, - La Giunta regionale della Sicilia a seguito del terremoto che ha colpito oggi alcuni Comuni del catanese, si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per dichiarare ...

Sicilia - la Regione stanzia risorse per 95 società sportive : Lo sport é una palestra di vita, anche se lo si fa in maniera amatoriale, perché insegna il valore delle gerarchie, del gioco di squadra, del rispetto per l'altro. È uno strumento prezioso di ...

GOVERNO M5S È CON LA Sicilia - SIGLATA INTESA STATO-REGIONE. : ... tristemente consolidata dalla vecchia politica, di utilizzare la SICILIA come granaio di voti per poi disinteressarsi delle sue problematiche. Il nostro obiettivo è che la SICILIA possa rilanciarsi ...

Sicilia - la raccolta differenziata è al palo : la Regione si affida alle parrocchie : Accordo fra la giunta e la Conferenza episcopale: nasceranno isole ecologiche nelle chiese. "In cambio i sacerdoti otterranno un finanziamento"

Aeroporto Trapani - grido d'allarme a Regione Sicilia per riduzione voli. Entro il 15 gennaio nomina Dg Airgest : Un documento che non si limita a sottolineare le preoccupazioni per il rischio di una stasi che si ripercuoterebbe sull'economia dell'intero territorio, ma evidenzia la necessità di soluzioni ...

Aeroporto Trapani - grido d'allarme a Regione Sicilia per riduzione voli. Entro il 15 gennaio nomina Dg Airgest : Un documento che non si limita a sottolineare le preoccupazioni per il rischio di una stasi che si ripercuoterebbe sull'economia dell'intero territorio, ma evidenzia la necessità di soluzioni ...

ARS Regione Sicilia - votazione falsa. Si vota più volte finchè la manovra non passa (VIDEO) : ARS Regione Sicilia, una manovra passata secondo una votazione falsata, così i deputati del M5S lanciano l’allarme “votazione farsa all’Ars, con una manovra prima bocciata e poi rivotata per farla passare. Questo governo e questa maggioranza non finiscono mai di stupire, ovviamente in negativo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars, dopo l’ok al ddl sulle variazioni di bilancio. “La variazione – afferma il ...

Formazione Professionale Regione Siciliana : si cercano 3 unità di personale : La Regione Siciliana cerca 3 unità di personale con qualifica non dirigenziale in posizione di comando da impiegare presso il Dipartimento regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Al fine di prendere visione del contenuto dell’avviso, si ricorda che in fondo al presente articolo è presente il link del documento di cui in oggetto. Il documento ufficiale dell’Assessorato per l’Istruzione della Regione Siciliana è ...

Sicilia - frana di Castronovo : sopralluogo della Regione : “Ho sentito telefonicamente il sindaco di Castronovo di Sicilia Vito Sinatra, al quale ho assicurato l’intervento immediato della Regione, anche se la competenza è della Città metropolitana di Palermo. Proprio stamane, ho inviato il capo della Protezione civile Calogero Foti per fare un sopralluogo nella zona e rendersi conto direttamente della portata della frana, che ha un fronte molto vasto di oltre settanta metri“: lo ha ...

Formazione Professionale Regione Siciliana : si cercano 3 unità di personale : La Regione Siciliana cerca 3 unità di personale con qualifica non dirigenziale in posizione di comando da impiegare presso il Dipartimento regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Al fine di prendere visione del contenuto dell’avviso, si ricorda che in fondo al presente articolo è presente il link del documento di cui in oggetto. Il documento ufficiale dell’Assessorato per l’Istruzione della Regione Siciliana è ...

Sicilia : assenteisti alla Regione - sette lasciano i domiciliari e tornano al lavoro : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - tornano al loro posto di lavoro sette degli undici dipendenti regionali arrestati due settimane fa dalla Guardia di Finanza di Palermo per assenteismo. Dopo gli interrogatori, il gip del Tribunale di Palermo ha alleggerito per sette indagati la misura cautelare trasform