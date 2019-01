Quando la banca chiama

comune-info

: Hanno approvato un decreto per salvare la banca di Genova. Giusto, serve ai risparmiatori. Ma così certificano di a… - matteorenzi : Hanno approvato un decreto per salvare la banca di Genova. Giusto, serve ai risparmiatori. Ma così certificano di a… - PaoloGentiloni : #Carige il governo interviene a sostegno della banca. Bene. Ricordo gli schiamazzi sui “regali ai banchieri” quando… - marattin : In generale, quando una banca non è in grado di andare avanti da sola, le alternative sono solo 3: soldi pubblici (… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) c, assicurare per 14 anni, i 100 miliardi necessari per salvare il mondo dalla catastrofe climatica d, garantire assistenza a tutti i rifugiati e richiedenti asilo europei per 30 anni , attualmente l'...