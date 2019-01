Lombardia : Foroni - codice rosso per rischio incendi in aree boschive (2) : (AdnKronos) - Risultano attivi incendi boschivi (dati non definitivi) a Varese, località Campo dei Fiori. Superficie stimata percorsa dal fuoco a oggi: 222 ettari di bosco ceduo. incendio completamente in bonifica. Personale presente nella giornata odierna: 50 persone delle squadre Aib (Anti incendi