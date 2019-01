Juventus | ripresi gli allenamenti | Cancelo in parte con il gruppo

Juventus - ripresi gli allenamenti di Ronaldo e compagni : Khedira recuperato : Nel pomeriggio la Juve è rientrata alla Continassa e Cristiano Ronaldo e compagni hanno ripreso ad allenarsi in vista della partita contro la Roma. I bianconeri si sono ritrovati dopo due giorni di riposo e hanno così messo nel mirino il match di sabato. Quella contro la Roma sarà la prima di tre sfide in sette giorni per la Juventus e per questo motivo è possibile che Massimiliano Allegri possa fare alcuni cambi. Lo stesso tecnico livornese ...