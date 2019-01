Il Di Maio francese

Di Maio con i Gilet Gialli : “Non mollate” la ministra francese lo attacca con un tweet : Di Maio a favore dei Gilet Gialli e lancia un messaggio: “Non mollate”, ma la ministra francese lo attacca su twitter Un invito a “Non mollare” e un’offerta di collaborazione tramite la piattaforma Rousseau per la partecipazione in rete. Luigi Di Maio si è schierato in sostegno dei Gilet Gialli e sul Blog delle Stelle ha scritto un messaggio diretto agli attivisti del movimento di protesta francese che sabato si è presentato in ...