Heathrow - ripresi i decolli : scalo chiuso un'ora per l'allerta Drone : Partenze all'aeroporto londinese di Heathrow sospese per un'ora per l'avvistamento di un drone. I volisono ripresi in seguito all'allarme lanciato per il presunto avvistamento di un drone non ...

Ripresi i decolli dall’aeroporto Heathrow dopo l’avvistamento di un Drone : Voli Ripresi all’aeroporto londinese di Heathrow dopo un’ora circa di stop seguito all’allarme lanciato per il presunto avvistamento di un drone non identificato vicino allo spazio aereo dello scalo. Lo rende noto una portavoce dello stesso aeroporto. ...

Heathrow - tutti i voli in partenza sospesi per nuovo avvistamento Drone : L’aeroporto di Heathrow ha sospeso i voli in partenza. La decisione è arrivata dopo l’avvistamento di un drone. La notizia giunge dopo la decisione di estendere la zona di interdizione di volo dei droni intorno agli aeroporti britannici da 1 a 5 chilometri. Si tratta di una decisione presa dopo i problemi al traffico aereo registrati sotto le feste di Natale a seguito dell’avvistamento di alcuni droni nello spazio aereo dello scalo di ...

Londra - avvistato un Drone all’aeroporto di Heathrow : sospesi tutti i voli : Dopo Gatwick, anche Heathrow. Una portavoce dell'aeroporto ha confermato alla Bbc che le autorità aeroportuali stanno collaborando con la polizia per "prevenire ogni minaccia alla sicurezza operativa". Già fra il 19 e il 21 dicembre centinaia di voli erano stati annullati all'altro aeroporto di Londra per l'avvistamento di droni.Continua a leggere

Drone a Heathrow - partenze bloccate : ANSA, - LONDRA, 8 GEN - Decolli sospesi stasera da Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dopo l'avvistamento di un Drone non identificato in prossimità dello spazio aereo dello scalo. Lo ha ...

Avvistato un Drone : sospesi i voli a Heathrow : Paura sui cieli di Londra. sospesi i voli in partenza dall'aeroporto di Heathrow dopo l"avvistamento di un drone. Una portavoce dell"aeroporto ha confermato alla Bbc che le autorità aeroportuali stanno collaborando con la polizia per "prevenire ogni minaccia alla sicurezza operativa". Il fatto che un drone non autorizzato sorvoli uno scalo aereo è molto pericoloso e, come già avvenuto in passato, non ammissibile per ovvie ragioni di ...

Londra - sospese partenze dall’aeroporto di Heathrow : “Drone nello spazio aereo” : Decolli sospesi stasera da Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dopo l’avvistamento di un drone non identificato in prossimità dello spazio aereo dello scalo. Lo ha annunciato una portavoce, precisando che la misura è stata presa precauzionalmente per evitare “ogni minaccia alla sicurezza operativa” dei voli mentre si cerca di accertare la natura dell’incidente. Un caso analogo, rimasto non chiarito, aveva causato a dicembre ...

Londra - all'aeroporto di Heathrow sospesi i voli per l'avvistamento di un Drone : Decolli sospesi stasera da Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dopo l'avvistamento di un drone non identificato in prossimità dello spazio aereo dello scalo. Lo ha annunciato una portavoce, precisando che la misura è stata presa precauzionalmente per evitare "ogni minaccia alla sicurezza operativa" dei voli mentre si cerca di accertare la natura dell'incidente.Un caso analogo, rimasto non chiarito, aveva causato a dicembre ...

Heathrow - allerta Drone : partenze sospese dall'aeroporto londinese : partenze all'aeroporto londinese di Heathrow ferme per l'avvistamento di un drone. Lo riporta la Bbc. Una portavoce dell'aeroporto ha confermato che le autorità aeroportuali stanno...

Avvistato Drone - bloccate partenze da Heathrow : Decolli sospesi stasera da Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dopo l'avvistamento di un drone non identificato in prossimità dello spazio aereo dello scalo. Lo ha annunciato una portavoce, ...

Londra - voli sospesi a Heathrow per l'avvistamento di un Drone - : La polizia sta indagando sull'accaduto, per "prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza". A dicembre, lo scalo di Gatwick era stato chiuso diversi giorni dopo l'avvistamento di apparecchi sulla pista

Partenze dall’aeroporto Heathrow sospese per l’avvistamento di un Drone : Le Partenze dall’aeroporto londinese di Heathrow sono state sospese a causa dell’avvistamento di un drone. Lo riporta la Bbc in una breaking news pubblicata su Twitter. Una portavoce dell’aeroporto ha confermato alla Bbc che le autorità aeroportuali stanno collaborando con la polizia per «prevenire ogni minaccia alla sicurezza operativa». ...

Londra - avvistato Drone sopra Heathrow : lo scalo sospende tutti i voli in partenza : La misura precauzionale nell’aeroporto più trafficato della Gran bretagna. Pochi giorni fa lo stesso episodio nell’altro scalo londinese di Gatwick

Londra - sospesi voli da Heathrow : Drone : 19.03 sospesi i voli in partenza dall'aeroporto di Heathrow a Londra. La decisione dopo l'avvistamento di un drone. "Una misura precauzionale", precisa lo scalo, scusandosi con i passeggeri per il disservizio.