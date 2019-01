CES di Las Vegas | tutte le novità

Kevin Spacey a proCESso per molestie sessuali : rilasciato su cauzione - Sky TG24 - : L'attore è comparso in aula perché accusato dall'anchor Heather Unruh di aver fatto bere il figlio, allora minorenne, per poi molestarlo. I fatti risalgono al luglio 2016. Nuova udienza il 4 marzo

Las Vegas - parata di startup italiane per la fiera tecnologica CES 2019 : ... non dovrebbe essere impossibile, visto, come indica Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, 'siamo un Paese noto in tutto il mondo per ingegno e creatività e dotato di buone ...

CES Las Vegas - momento di riflessione sull'innovazione auto : ... NAIAS, di Detroit per 'arginare' la fuga degli espositori, quella di Las Vegas obbliga comunque il mondo automotive a rinunciare ad una parte dei suoi status symbol - come il design e l'ostentazione ...

La domotica è protagonista a Las Vegas - ecco i dispositivi connessi del CES 2019 : Scopriamo le ultime novità per la smart home direttamente dal CES 2019: ecco le proposte di Simplehuman, Mui, Belkin, Whirlpool, Arlo, ADT, TP-Link e Kohler. L'articolo La domotica è protagonista a Las Vegas, ecco i dispositivi connessi del CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Auto : CES di Las Vegas 2019 - Nissan associa la realtà aumentata alla guida autonoma [GALLERY] : 1/11 ...

Combinata nordica - Riider non lascia scampo ai propri rivali a Otepää : Pittin chiude dodiCESimo : Jarl Magnus Riiber domina a Otepää. Pittin centra il terzo tempo sugli sci e chiude dodicesimo, Runggaldier 25° Vince Jarl Magnus Riiber e ormai non è più una novità. Il norvegese sta dominando la Coppa del mondo di Combinata nordica di questa stagione e nella seconda Gundersen consecutiva di Otepää ha centrato il sesto successo in otto gare stagionali chiudendo con 20″ su Johannes Ryzdek e di fatto gestendo l’ampio vantaggio ...

A Las Vegas apre il CES 2019 - in scena il futuro dell’elettronica : Al via il CES 2019, la fiera dedicata all’elettronica di consumo più importante al mondo: dall’8 all’11 gennaio a Las Vegas va in scena tutta la tecnologia che nel futuro prossimo entrerà nelle nostre case e nelle nostre città. Su una superficie di oltre 260mila metri quadri, 4.500 aziende espongono i loro prodotti più innovativi davanti a 180mila persone provenienti da più di 155 Paesi. Un’area, l’Eureka park, è ...

Al via il CES 2019 - a Las Vegas va in scena il futuro : Milano, 4 gen., askanews, - A Las Vegas apre il Ces 2019, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante al mondo, dove dall'8 all'11 gennaio va in scena tutta la tecnologia che nel ...

FranCESco e Giulia - problemi durante il viaggio : lasciano la Puglia con un imprevisto : Giulia e Francesco oggi: un imprevisto durante il viaggio di ritorno a Roma Francesco Monte e Giulia Salemi hanno passato le vacanze a Taranto. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti e le presentazioni in famiglia ci sono già state. In molti non hanno creduto al loro amore e invece, giorno dopo giorno, confermano […] L'articolo Francesco e Giulia, problemi durante il viaggio: lasciano la Puglia con un imprevisto proviene da Gossip e Tv.

Serie D - CESena-Avezzano 3-1 : sesta vittoria consecutiva - è fuga in vetta alla classifica : Il Cesena riprende da dove aveva lasciato il 2018, cioè vincendo. Con il 3-1 all'Avezzano salgono infatti a sei, record stagionale in casa bianconera, i successi consecutivi. E sale anche il numero di ...

Rugby - Top 12 2019 : risultati e classifica dell’undiCESima giornata. Petrarca campione d’inverno : Week-end (si è giocato di sabato e domenica) dedicato all’undicesima giornata del campionato di Top 12 di Rugby: terminato il girone di andata. A conquistare il titolo di campione d’inverno è il Petrarca Padova che batte in casa le Fiamme Oro in un match davvero difficile. Inseguono, a pochissime lunghezze di distanza, Rovigo, ValoRugby e Calvisano, in un campionato davvero apertissimo. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. Vince Johannes Klaebo - FranCESco De Fabiani è nono : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...

Trieste : dopo il gesto del viCESindaco i cittadini lasciano coperte : I cittadini di Trieste rispondono con la solidarietà: “Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste”. E’ il messaggio scritto su di un cartello in cartone da alcuni triestini che ieri sera hanno lasciato vestiti caldi e trapunte sul luogo dove il senzatetto romeno – a cui il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, due giorni ha gettato alcune coperte ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. FranCESco De Fabiani è quarto! : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...