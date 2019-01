Carige | Governo smentisce conflitto interessi Conte | cdm regolare

Carige : Bisato (Pd Veneto) - 'primo atto responsabile del governo' : Venezia, 8 gen. (AdnKronos) - "Anche Lega e i 5stelle salvano le banche se questo è utile per salvare i correntisti. Il decreto con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di salvare la Cassa di Risparmio di Genova e i correntisti è un atto di responsabilità. A memoria, il primo di questo governo".

Carige - la partita del Governo con Bruxelles è ancora tutta da giocare. E i falchi del Nord già affilano le armi : Stava per venire giù tutto: la banca, il settore marittimo di cui Carige è il maggiore finanziatore, un bel pezzo dell'economia ligure che ruota attorno agli armatori, alla cantieristica, ai trasporti via mare. Dopo il flop dell'aumento di capitale natalizio e il successivo commissariamento dell'istituto da parte della Bce, la fuga dei depositi aveva assunto dimensioni impressionanti e Carige era costretta a pagare tassi ...

Carige - Governo Lega-M5s salva la banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Carige - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Replica Salvini-Di Maio a Renzi "noi in difesa dei risparmiatori" : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Cosa vuole fare il governo con Carige : Dopo l'incontro tra i commissari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener, che ieri mattina hanno fatto visita al ministro dell'economia Giovanni Tria, il governo si è infatti impegnato a ...

Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il Governo Conte userà le stesse risorse per salvare Carige : Per salvare Carige il Governo Conte potrebbe attingere al fondo di 20 miliardi stanziato dal Governo Gentiloni per salvare MpS. Quel salvataggio che tanto animò un duro intervento dell'allora vicepresidente della Camera Luigi Di Maio nell'aula di Montecitorio contro l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni: "Poi è arrivato lei Presidente. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane". ...

Carige : Renzi - governo si vergogni : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono ...

Come il governo ha contribuito alla crisi di Carige secondo Zingaretti : Roma, 8 gen., askanews, - 'Seppure in carica da pochi mesi, il governo Conte ha in parte contribuito nell'accelerazione della crisi Carige, che certamente ha origini lontane. Per mesi abbiamo messo in ...

Banca Carige - Renzi contro Salvini-Di Maio : 'Vergognatevi'/ Governo interviene - Lannutti - M5s - scettico : Carige, interviene il Governo: pronto l'ombrello pubblico. Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Possibile nazionalizzazione.

Carige - Hammond ed emergenza case : il governo giochi duro e andremo oltre i gilet gialli : Oggi sono stato dal Padrone di Marnate. Chi è? E’ Bill Hammond, il capo di una multinazionale canadese quotata alla Borsa nazionale il quale ha deciso di giocare sulla pelle dei lavoratori. Hammond, una via di mezzo tra feudalesimo e bullismo. Un signorotto che alla vigilia di Natale ha consegnato il panettone ai suoi dipendenti alle ore 14 e due ore dopo li ha congedati con l’avviso della chiusura! Due ore dopo! Senza nemmeno un accenno – ...

BANCA Carige - GOVERNO INTERVIENE/ Aiuti di Stato : Renzi - 'vergognatevi'. Salvini - 'difendiamo risparmiatori' : CARIGE, INTERVIENE il GOVERNO: pronto l'ombrello pubblico. Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Possibile nazionalizzazione.

Carige - Paragone : “Governo vuole fare come Renzi o come gilet gialli? Non finisca come casi precedenti” : “Questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. È mai possibile che nessuno nel governo del cambiamento stia chiedendo a Bankitalia di rendere conto delle sue responsabilità? Vogliamo farla questa benedetta commissione d’inchiesta (sulle banche, ndr)? Sarà realmente operativa? Sono incazzato, sono un gilet giallo, non volevamo esserlo?”: Così il ...

Il Governo vara il piano per il salvataggio di Banca Carige e Renzi ironizza sul cambiamento : Che cosa prevedono le misure del Governo? La "possibilità per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e ...

Carige - Renzi e Boschi : governo bugiardo |Salvini : tutelati i risparmiatori - non come voi : L'esecutivo vara il decreto per salvare l'istituto commissariato dalla Bce e i risparmiatori ma esplode la polemica.