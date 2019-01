CALCIOMERCATO Benfica: in arrivo un tecnico olandese?

lanotiziasportiva

(Di martedì 8 gennaio 2019)Primeira Liga: ilcerca il successore di Rui Vitoria. L’Louis van Gaal si sarebbe offerto per guidare le Aquile.van Gaal / Dopo le dimissioni di Rui Vitoria (andrà all’Al Nassr guadagnando 7 milioni di euro in un anno e mezzo) ilè alla ricerca di un nuovo allenatore. Le Aquile si trovano attualmente al terzo posto in classifica in campionato ed ancora in corsa per l’Europa League . In questi giorni sono stati accostati al club portoghese diversi nomi, tra cui quelli di José Mourinho e di Laurent Blanc.Arriva van Gaal?Nelle ultime ore, a sorpresa, sarebbe giunta al club l’autocandidatura da parte di Louis van Gaal. L’ex ct della Nazionalee allenatore di Ajax, Barcellona e Manchester United non è al momento una ipotesi da escludere e grazie alla sua esperienza internazionale potrebbe ...