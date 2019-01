Agricoltura | “Dal Governo impegni su gelate | xylella e frodi”

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Dal Ministro Centinaio abbiamo ottenuto importantisui danni da, emergenzae la lotta alle frodi e sofisticazioni nell’olio di oliva per sostenere un settore centrale per l’economia, la salute, il reddito e l’occupazione”. Lo rende noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al termine della manifestazione di migliaia di agricoltori davanti al ministero delle Politiche Agricole e Forestali dopo l’incontro con il ministro Gian Marco Centinaio.“La mobilitazione a sostegno del piano ‘salva olio’ – ha sottolineato Prandini – continua con un confronto serrato con i gruppi parlamentari per sostenere i provvedimenti fino a quanto non saranno assunti ed operativi con responsabilità a livello regionale e nazionale. E’ importante la volontà di inserire il provvedimento sullenel ...