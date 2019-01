Ucciso dal figlio con una coltellata | il giudice convalida il fermo per il 14enne

Mattarella a Palermo per ricordare il fratello Ucciso. Il prete : “Solidali con i migranti che nessuno accoglie in mare” : Messa della famiglia a Sant'Annuzza in suffragio del presidente assassinato. “Il suo programma politico era la trasparenza”

Padre Ucciso a Cervia dal figlio con un solo colpo. Presto una perizia sul ragazzo : Un fatto di cronaca che lascia senza fiato e una scia di dolore della quale in queste ore angoscianti non si vede ancora la fine. Nel decreto di fermo firmato dal pm della Procura dei minorenni di ...

Pensionato travolto appena sceso dal bus : è il primo pedone Ucciso nel 2019 : L'ultima vittima nella serata di venerdì nella zona di Marco Simone, quartiere residenziale alle porte di Guidonia: un Pensionato travolto da un pick up mentre si apprestava ad attraversare la strada ...

Bimbo di tre anni a Cesena scende improvvisamente dall'auto del padre : investito e Ucciso da un altro veicolo : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il Bimbo, su un seggiolino sul retro, è sfuggito alla sua attenzione, è sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale ...

Cesena - bimbo di 3 anni scappa dall'auto del padre : è investito e Ucciso da un'altra vettura : Un bimbo di tre anni, di origini senegalesi, è morto investito da un'auto, nel Cesenate . Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha ...

Cervia. Andrea Rocchi Ucciso dal figlio quattordicenne : E’ stato ucciso da una coltellata in pieno petto da uno dei figli, ancora adolescente e con un disagio caratteriale

Avellino - spari contro un bar : Ucciso un cane che si riparava dal freddo e dai botti : Un episodio grave, culminato in maniera molto triste, si è consumato nei giorni appena trascorsi nella provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di San Martino Valle Caudina. A seguito di alcuni spari di pistola contro la saracinesca di un bar della zona, fatti esplodere da un'automobile che si trovava in corsa e di passaggio da lì, è rimasto coinvolto un povero cagnolino randagio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, ...

Scontri Inter-Napoli - ultrà forse Ucciso da due auto di rivali. Il 'Rosso' sentito dal gip : Il leader della curva nord dell'Inter, Marco Piovella, ha fornito alcuni dettagli sull'incidente in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli

Sondrio - romantico Capodanno in baita con finale tragico : 21enne Ucciso dal monossido : Una giovane coppia innamorata aveva scelto di trascorrere un Capodanno romantico e indimenticabile, ma l'epilogo è stato tragico. Denis Romedi, 21enne di Sondrio, aveva portato la fidanzata coetanea, Elisa Bertolina, nella baita di famiglia a Tola, frazione di Valdisotto, località di villeggiatura dell'Alta Valtellina, nei pressi di Bormio, per aspettare l'arrivo del nuovo anno in un'atmosfera magica. Purtroppo i due ragazzi sono rimasti ...

'Ucciso dal clan - ecco la verità su mio papà dopo 26 anni di silenzi' : In qualche maniera, però, il boss si convinse che Trombetta fosse un nemico da eliminare, perché era impegnato in politica nel periodo in cui era egemone il cartello criminale Piccolo-Delli Paoli a ...

Star di youtube Ucciso dalla polizia col taser : aggrediva una ragazza conosciuta su Tinder : La polizia accorsa sulla scena ha toreato la ragazza sanguinante e il 25ene con un coltello in mano e ha usato il taser ma il giovane, noto su youtube per essere un bodybuilder che condivide video sul fitness, è svenuto ed è morto poco dopo.Continua a leggere

Pedofilo esce dal carcere e viene Ucciso : indagato il papà di una delle vittime : Giuseppe Matarazzo, 45 anni, venne ucciso nel Beneventano lo scorso 19 luglio. Una delle vittime degli abusi si tolse la...

