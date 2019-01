Samsung Galaxy S10 avrà ricarica rapida a 20 watt | mentre Galaxy M10 e Galaxy M20

Render e hardware del Samsung Galaxy M30 - una vera scoperta? : Continua a far parlare di sé il Samsung Galaxy M30, a cui il portale 'SLASHLEAKS' ha dedicato un ampio spazio, riportando un Rendering del presunto design, molto moderno e pulito (notch a goccia, cornici ridotte al minimo indispensabile ed ampio display, e l'elenco con le specifiche tecniche, che pure sembra essere molto interessante. Il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo da 6.38 pollici con risoluzione FullHD+ (2220 x 1080 pixel), con ...

Crollano Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite a gennaio : prezzo Vodafone Red Days : I Vodafone Red Days Saldi Smartphone di gennaio 2019 (promozione valida dal giorno 4 al 31) mettono a disposizione la possibilità di accaparrarsi uno smartphone ad un prezzo speciale (facciamo subito presente che non tutti i rivenditori autorizzati aderiscono all'offerta, e che quindi sarà necessario fare qualche ricerca prima del via libera), tra cui il Samsung Galaxy S9, venduto a 549.99 euro, con uno sconto di 350 euro sul costo originale di ...

Foto e specifiche tecniche di Samsung Galaxy M30 sono comparse online, rivelando il design e qualche dettaglio sul prossimo medio di gamma Samsung.

Valutazione usato per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : prezzi consoni ad inizio 2019 : Con l’arrivo del nuovo anno sta aumentando anche il numero di utenti che vogliono disfarsi di device ormai datati e che, al contempo, potrebbero avere ancora buon mercato, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Ecco perché in queste ore ho cercato di effettuare una piccola analisi sul settore, provando ad individuare prezzi consoni sia perché intende vendere, sia per chi cerca l’occasione acquistando l’usato ad un prezzo tutto ...

Per l'Epifania sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a fare acquisti?

Settimana decisiva per Samsung Galaxy Note 8 con Pie - forse anche per S8 : Ricordate quando in questo articolo vi avevamo parlato dell'estrema vicinanza dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 al programma beta di Android 9.0 Pie? Arrivano nuove indicazioni a riguardo che sorridono soprattutto al phablet di precedente generazione, come affermato da un moderatore locale di Samsung Members (un forum di cui sicuramente molti di voi avranno sentito parlare). Dalle parole del moderatore è chiaro che la stessa sorte toccherà anche ...

Batterie Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : capacità ed ottimizzazione : Volete conoscere in anteprima la capacità della batteria dei Samsung Galaxy S10? L'indiscrezione arriva, quasi come sempre, dall'ottimo Ice universe, che ormai non perde nemmeno un colpo, e si fionda su ogni leak con la voracità di un rapace. Se vi avevamo parlato della possibilità che il prossimo top di gamma asiatico venisse addirittura rappresentato da ben 5 modelli in questo articolo (con tutte le differenze del caso), adesso siamo pronti a ...

Gxfont funziona su tutti gli smartphone Galaxy delle serie Note, S, J, C ed A con a bordo Android Nougat/Oreo/Pie e permette di utilizzare font personalizzati sul proprio dispositivo, gratuitamente.

Ecco le ultime novità su alcuni degli smartphone che Samsung si prepara a lanciare, come i Samsung Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy A8s e Galaxy F

Dopo le indiscrezioni relative alla capacità della batteria di Samsung Galaxy S10 Lite, ecco che IceUniverse ci parla degli altri due modelli.

Che la beta della One UI per i top di gamma Samsung del 2017 fosse sulla via del rilascio era intuibile e ve lo avevamo anticipato

La versine più economica di Samsung Galaxy S10, che potrebbe chiamarsi Lite, dovrebbe poter contare su una batteria da 3.100 mAh.

Diamo uno sguardo a una nuova immagine che ritrae quello che dovrebbe essere il tanto "atteso" display Infinity-V con notch a goccia del medio gamma Samsung Galaxy M20 (o M2).

Differenze tra i 5 modelli di Samsung Galaxy S10 - elementi a confronto : Dovrebbero essere 5 i Samsung Galaxy S10 previsti per questo 2019. Se ieri vi abbiamo proposto la prima foto dal vivo del progetto Beyond 1 (con la fotocamera frontale integrata nel display), adesso proveremo a fare luce sui modelli che il colosso di Seul dovrebbe avere in programma. Si parte dal Samsung Galaxy S10 Lite, con display piatto da 5.8 pollici, doppia fotocamera posteriore (singola sul frontale), processore Snapdragon 855/Exynos 9820, ...