Salvini spiega perché indossa le divise | e perché continuerà a farlo

Lo scontro tra i sindaci e Salvini sulla sicurezza - spiegato : Leoluca Orlando 'sospende' il decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, giudicandole "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo prende posizione contro le misure contenute nel decreto fortemente voluto da Matteo Salvini, incassando l'appoggio di altri primi cittadini e suscitando l'irritazione del titolare del Viminale. “Ne risponderanno penalmente” "Con tutti i ...

Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : 'Bimbomink*** - spiegaci quest'omicidio' : Dunque il link che rimanda all'episodio di cronaca di Pesaro, dove è stato ucciso il fratello di un pentito di 'ndrangheta. Il punto è che viveva sotto protezione e in un domicilio segreto. Insomma, ...

Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : "Bimbomink*** - spiegaci quest'omicidio" : Basta una foto con pane e Nutella a scatenare gli haters di Matteo Salvini. Non soltanto perché c'è chi lo critica per il fatto di aver pubblicato una foto ritenuta "inopportuna" dopo il terremoto in Sicilia. Già, c'è anche chi come il piddino Andrea Romano fa di peggio. Scrive infatti su Twitter, r

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : 'Moscovici - vieni in Senato a spiegarci' : Che si tratti del premier Giuseppe Conte ? Del ministro dell'Economia Giovani Tria? O di quello 'ombra' ravveduto sulla via dell'Unione europea, Paolo Savona ? No, peggio. Molto peggio. Il ...

Conte ha spiegato come è riuscito a convincere Salvini - Di Maio e l'Ue : Il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al 'Corriere della Sera', racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta. "Dovevo portare a casa - spiega - un risultato importante per l'Italia: evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito ...

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Orsina ci spiega perché secondo lui la piazza di Roma lancia un nuovo Salvini : C'è il centro del nostro sistema politico: Salvini se l'è già preso, oggi la politica italiana è con o contro di lui, com'è accaduto con Renzi e, prima ancora, con Berlusconi. C'è poi l'opinione ...

Orsina ci spiega perché la piazza di Roma lancia un nuovo Salvini : Roma. A piazza del Popolo si consacra la transizione di Matteo Salvini da beniamino populista a leader del centrodestra. La felpa c’è ancora, seppur alternata a golfino e maniche di camicia bianca, ma la folla ignora il rito dell’ampolla e mischia i dialetti di mezza Italia. Ci sono davvero possibil

Salvini bacchetta Spataro : 'Attacchi politici e gratuiti' e spiega la sua verità (VIDEO) : Matteo Salvini ha costruito buona parte del suo consenso anche attraverso l'utilizzo dei social network. Le sue dirette Facebook, in tal senso, sono state uno strumento fondamentale ai fini dell'acquisizione di un buona fetta dell'elettorato. Oggi è tornato a parlare, come non faceva da tempo. A sottolineare l'assenza del consueto appuntamento con i suoi followers è stato lui stesso, evidenziando che i ritmi da ministro dell'Interno sono ...

"A Saviano raddoppio la scorta" - Salvini spiega perché : Roma, 26 ott. , AdnKronos, - La questione della scorta di Saviano va avanti da tempo. "Voglio raddoppiare la scorta" allo scrittore, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso della ...