Reggio Emilia | dimentica la figlia in auto al lavaggio | bimba salvata dai pompieri

(Di lunedì 7 gennaio 2019) E' bastato un attimo di distrazione ad un padre diperre la sua figlioletta di 19 mesi in. L'uomo si trovava presso undel capoluogo di provinciano quando, dopo essersi recato nella zona dedicata appunto almatico della vettura, nello spazio dove sono situate le spazzole rotanti, è sceso dal suo mezzo. In quel momento ha quindi azionato il meccanismo, ma poco dopo si è reso improvvisamente conto di aver lasciato ladi 19 mesi in macchina.L'uomo in preda al panico ha chiamato il 113 L'uomo, preso anche dalla paura che alla piccola potesse succedergli qualcosa, ha chiamato la Polizia. Gli agenti sono giunti immediatamente sul posto, ma questi ultimi però non sono riusciti ad aprire la portiera della vettura, quindi sono stati costretti a chiamare i Vigili del Fuoco. Isono riusciti ad aprire l'mobile e ad ...