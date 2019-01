Nina Dobrev grande assente ai Golden Globes 2019 | già svanito l’effetto The Vampire

Fam : la nuova comedy con protagonista Nina Dobrev : Fam è la nuova serie Tv che riporta Nina Dobrev sul piccolo schermo della CBS. Al via da giovedì, 10 gennaio 2019, la comedy metterà al centro l’ex star di The Vampire Diaries in veste del tutto inedita. La vedremo infatti nei panni di Clem ed al fianco di Tone Bell per raccontare la vita ideale di una protagonista, alle prese con degli imprevisti che faranno crollare il suo mondo dorato. Fam vedrà l’incursione anche ...

Nina Dobrev in Indonesia con Julianne Hough : Nina Dobrev Vacanze in Indonesia per Nina Dobrev che ha scelto un Paese caldo per attendere l'arrivo del Natale. L'attrice è volata dall'altro capo del mondo insieme alla sua best friend Julianne Hough ed al resto della sua comitiva di amici e, nel bel mezzo del suo paradiso balneare, continua ad aggiornarci sulle sue giornate da sogno, vissute tra ...

Nina Dobrev torna in tv dopo The Vampire Diaries : Fam sostituisce Murphy Brown da gennaio : Il momento tanto atteso di rivedere in tv Nina Dobrev è arrivato. I fan di The Vampire Diaries in queste settimane si sono consolati prima con il finale di The Originals e poi con Legacies, lo spin off delle serie firmate da Julie Plec, ma presto potranno rivedere la loro ex Elena all'opera lontana dal sangue, le streghe e i vampiri della serie che l'ha lanciata ormai dieci anni fa. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato dell'arrivo ...