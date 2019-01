Nave affondata nel Mar Nero | 6 morti e 7 persone tratte in salvo

ilfogliettone

(Di lunedì 7 gennaio 2019) È di 6il bilancio dell'affondamento di unacargo a largo delle coste turche del Mar. Secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu che cita il governatore della provincia Samsun, di fronte alla quale è avvenuto l'incidente, 7 delle 13a bordo dell'imbarcazione "sono statein". Secondo le prime informazioni a bordo c'erano nove cittadini ucraini, due azeri e due russi. L'imbarcazione si è trovata in difficoltà a 80 miglia nautiche da Samsun e ha mandato un Sos alle 6.10 del 7 gennaio 2019. Non sono ancora state chiarite le cause del naufragio.