La Gloria e l’Amore | Rai Premium scommette ancora sulla Spagna Nel cast Alex Gadea

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Lae l'AmoreDopo i discreti ascolti di Isabel (share superiore all’1%), Raipuntasu una fiction spagnola, inizialmente pare destinata, proprio come la storia incentrataregina diiglia, al palcoscenico più ampio di Rai1: Lae l’Amore. Si parte stasera e domani sera alle 21.20, poi l’appuntamento sarà soltanto al martedì.Si tratta dell’ennesimo melò in costume, in questo caso ambientato in Marocco, negli anni ‘20 del secolo scorso durante la guerra tra lae i berberi del Maghreb, e prodotto da Antena 3, l’emittente generalista iberica già artefice de Il Segreto, di Velvet ma anche del fenomeno La Casa di Carta. Neltanti volti ormai noti al pubblico italiano a cominciare da, il mai dimenticato dai fan Tristan di Puente Viejo, che torna quindi sugli schermi nostrani a quasi un ...