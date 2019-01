Istituto superiore di sanità | Silvio Brusaferro è il nuovo commissario

wired

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il professorè ildell’di(Iss). L’annuncio è arrivato oggi dal Ministero della salute, rilanciato su Twitter anche dalla titolare del dicastero, Giulia Grillo.Busaferro svolgerà quindi il ruolo diper l’esercizio delle funzioni del presidente dell’Iss. Un ruolo ponte in attesa della nomina di una nuova figura ai vertici: il 19 dicembre scorso la ministra aveva accettato le dimissioni del professore Walter Ricciardi che ha lasciato l’incarico a partire dal primo gennaio. Come già annunciato a dicembre, la nomina di unera necessaria per assicurare il funzionamento della macchina amministrativa e per garantire continuità operativa all’, classe 1960, laureatosi in medicina a Trieste, è professore ordinario di Igiene generale e applicata presso ...