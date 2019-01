Il bilancio del Presepe vivente di Ispica

Ferrari - Arrivabene e il bilancio dei 4 anni a Maranello. Ricostruzione e ipotesi del mancato rinnovo : 14 vittorie 61 podi 12 pole , questo il bottino in quattro stagioni da team principal di Maurizio Arrivabene . Jean Todt nelle sue prime quattro stagioni aveva fatto peggio con 10 vittorie e 44 podi ...

Turchia : nave affonda nel Mar Nero - il bilancio delle vittime sale a 6 : E’ di 6 morti il bilancio dell’affondamento di una nave cargo a largo delle coste turche del Mar Nero: secondo l’agenzia di stampa Anadolu, che cita il governatore della provincia Samsun, 7 delle 13 persone a bordo dell’imbarcazione “sono state tratti in salvo“. Secondo le prime informazioni a bordo si trovavano 9 cittadini ucraini, 2 azeri e 2 russi. Ignote al momento le cause del naufragio. L'articolo ...

Indonesia - sale a 31 il bilancio delle vittime della frana nella Giava Occidentale - : Sono salite a 31 le vittime della frana che il 31 dicembre ha colpito la provincia Indonesiana di Giava Occidentale. Lo riporta oggi il quotidiano Jakarta Post. "Le squadre di ricerca e soccorso ...

Filippine - si aggrava il bilancio del tifone Usman : 126 morti : Inizialmente "Usman" non era stato classificato come tifone: per questo motivo molte persone non hanno preso le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di case e famiglie. Le persone rimaste ...

Polizia - il bilancio del 2018 : sequestrati 220 chili di droga - 158 arresti : ... 4 SERVIZI DI VIGILANZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA SVOLTI: 1.494 , di cui 107 per manifestazioni sportive, 240 per manifestazioni politico/sindacali, 74 per spettacoli e manifestazioni culturali, ...

Albania : bilancio del ministro delle Finanze uscente - 2018 un anno di successo per l'economia : Tirana, 04 gen 17:35 - , Agenzia Nova, - Il 2018 è stato un anno di successo per l'economia dell'Albania: lo ha dichiarato oggi il ministro uscente delle Finanze e Economia, Arben... , Alt,

Serie A : il bilancio del girone d'andata a campionato fermo : Quest'anno i sostenitori delle varie squadre italiane hanno fatto una scorpacciata di calcio durante le vacanze natalizie, per poi vedere il campionato fermarsi fino a sabato 21 gennaio alle 15:00, giorno in cui scenderanno in campo all'Olimpico di Roma la compagine di Eusebio Di Francesco e il Torino. Come è andato il girone d'andata Il girone d'andata ha visto il predominio netto della Juventus, che in 19 gare ha totalizzato 53 punti, con 17 ...

Cosa dice e cosa non dice il ricorso del Pd sulla Legge di bilancio : Non funzionano due delle principali obiezioni contro il ricorso del Pd alla Corte Costituzionale sulla Legge di Bilancio, pur presentate da autorevoli commentatori, ultimo Paolo Pombeni sul Sole 24 Ore di oggi.La prima è sulla sfiducia surrettizia al Governo. Capita frequentemente che in corso di mandato un Governo venga smentito dalla Corte sulla costituzionalità di una delle leggi qualificanti del suo programma, ma nessuno chiede ...

Palazzo crollato in Russia - sale il bilancio delle vittime : 37 morti - ancora 4 dispersi : sale ancora il bilancio delle vittime del crollo di un Palazzo residenziale nella città in Russia di Magnitogorsk, nella parte meridionale degli Urali. I soccorritori, al lavoro senza sosta dal giorno della tragedia, hanno recuperato altri corpi. Al momento risultano ancora disperse quattro persone.Continua a leggere

Legge di bilancio - Sforza Fogliani : 'La proroga della maggiorazione cedolare secca è solo per un anno' : Corrado Sforza Fogliani 'Il blocco degli aumenti - spiega il presidente del Centro Studi di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani - viene eliminato. E la maggiorazione IMU-TASI viene invece prorogata. ...

Legge di bilancio 2019 discrimina idonei del Concorso Docenti 2016 : comunicato : La Legge di Bilancio 2019 contiene norme che prorogano tutte le graduatorie dei concorsi pubblici a partire dal 2010, offrendo agli idonei la possibilità di essere assunti nella Pubblica Amministrazione. Tuttavia, questa prospettiva è stata esplicitamente preclusa per gli idonei ai concorsi nella pubblica istruzione: i c.d. “idonei fantasma”, categoria creata dalle storture della “Buona Scuola”. Docenti abilitati, esperti, competenti che hanno ...

Juventus - Bernardeschi traccia un bilancio del 2018 e ricorda Astori : 'Ci sarai sempre' : Ieri sera l'Italia ha dato il benvenuto al 2019. Anche i giocatori della Juventus ne hanno approfittato per accogliere il nuovo anno e alcuni di loro hanno tracciato un bilancio sul 2018 che stava per concludersi fra questi c'è Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero nel suo messaggio postato sui social ha avuto un pensiero speciale per Davide Astori. Bernardeschi aveva un rapporto di grande amicizia con il difensore scomparso nel marzo ...