ilfogliettone

: Herrera sfida per 4, Barella attenti a Chelsea - - ilfogliettone : Herrera sfida per 4, Barella attenti a Chelsea - - Diego31883 : RT @calciomercatoit: #Milan, spunta #Vidal! ?? #Juve-#Inter, che sfida per #Isco ?? #Herrera, #Kouame e #Ramsey... Le ultime di mercato, in… - calciomercatoit : #Milan, spunta #Vidal! ?? #Juve-#Inter, che sfida per #Isco ?? #Herrera, #Kouame e #Ramsey... Le ultime di mercato,… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) La Juventus pensa sempre in grande e, in materia di mercato, sembra gia' aver fissato il grande obiettivo per la prossima stagione: MBAPPE'. Per fargli spazio alla Continassa sono consapevoli che servira' sacrificare un pezzo da novanta dell'attuale rosa e il nome piu' gettonato e' quello di DYBALA, per il quale ci sono le offerte di Bayern Monaco, PSG e Manchester City. Va anche precisato che l'eventuale addio verrebbe facilitato dalla mega-plusvalenza garantita dal fatto che a fine stagione l'argentino avra' una valutazione a bilancio sui 17 milioni, a fronte di una richiesta, per cederlo, di cento. Intanto sono passati a Torino gli agenti di RAMSEY, per mettere a punto alcuni dettagli del contratto che leghera' ai bianconeri il loro assistito, mentre e' quasi fatta per il ritorno di STURARO al Genoa.irpSono quattro le societa' che cercano, centrocampista messicano del ...