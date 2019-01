BE | brucia albero di Natale | tre persone leggermente ferite

Dimenticano l'albero di Natale acceso : brucia l'appartamento - paura in un condominio di zona Boccea : Incendio in serata in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via don Carlo Gnocchi in zona Boccea a Roma, abitato da una coppia di anziani. Numerose le chiamate arrivate al NUE 112 di Roma...

brucia l’albero di Natale - mamma muore per salvare le figlie : Davanti al fuoco partito dall’albero di Natale che stava divorando una villetta a Concordia Sagittaria a prevalere è stato l’amore di una mamma per le proprie figlie. Paola Castellet, 45 anni, probabilmente, credeva che le sue ragazze fossero ancora in casa, paralizzate dal terrore per l’incendio. E non ci ha pensato nemmeno un secondo a rientrare in casa per portarle in salvo. Paola è tornata dentro, ma non è più riuscita a uscire, forse ...

