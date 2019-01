Scuola : al via da domani le iscrizioni : ANSA, - ROMA, 6 GEN - Al via da domani le iscrizioni al nuovo anno scolastico: fino al 21 gennaio 2019 le famiglie potranno effettuare le iscrizioni a Scuola per l'anno scolastico 2019/2020. Tempi ...

Scuola : Miur gioca d'anticipo - al via le iscrizioni per l’anno 2019/20 : Scuola: Miur gioca d'anticipo, al via le iscrizioni per l’anno 2019/20 Dalle 8 del 7 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie. L’anticipo, voluto dal ministro Bussetti, servirà a portare in cattedra tutti i docenti sin dal primo giorno di ...

Scuola : perché è necessario ripartire dalla Costituzione. Salvatore Salzano - Pavia - : Concetti teoricamente condivisibili, come efficienza, merito, autonomia di organizzazione, assunzione di responsabilità, valutazione di sistema, apertura verso il mondo esterno, sono stati declinati ...

Boscoreale - Gli alunni della Scuola di via De Prisco lasciati al freddo - il sindaco : «Me ne scuso - riparazione della caldaia dopo le feste» : Nemmeno il tempo di riaprire, dopo lo stop forzato di 14 mesi per motivi di sicurezza, che già all'istituto scolastico di via Nicola De Prisco a Boscoreale si ripresentano i primi problemi: gli alunni ...

Scuola/ Nuova maturità - unica via di fuga le griglie di valutazione per tutti : Sull'esame di Stato mancano ancora tanti punti fermi. Unico rifugio per ora sono le griglie per uniformare i criteri di valutazione.

Alternanza Scuola-lavoro : al via Campus Party Connect per prepararsi alle professioni di oggi e domani : Tutto pronto per Campus Party Connect , l'evento che ha l'obiettivo di connettere la scuola con il mondo del lavoro attraverso un percorso innovativo. Promosso da Campus Party, l'evento dedicato all'innovazione digitale tra i più attesi e consolidati in Italia, e realizzato con il sostegno di ...

Forlì. Alunni della Scuola La Nave investiti lungo via Orceoli : Attimi di paura giovedì mattina per una scolaresca forlivese diretta verso il centro città per la festa Festa di Santa

Pavia - spray urticante al peperoncino spruzzato in palestra a Scuola : 33 persone soccorse : “È successo tutto poco prima delle 10 mentre i ragazzi erano negli spogliatoi della palestra per prepararsi per le attività quando qualcuno ha spruzzato quello che con tutta probabilità era uno spray al peperoncino”. A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in una scuola a Pavia il 118 ha soccorso 33 persone a causa ...

