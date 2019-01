Napoli-Genoa | prove di intesa per Kouamé | fissato il prezzo

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Perinetti - dg Genoa : «Kouame - nuovo contatto col Napoli» : L’intervista a Radio Crc Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in diretta a Radio Crc. Al centro delle sua dichiarazioni, il futuro di Christian Kouame e la trattativa per il passaggio al Napoli dell’attaccante ivoriano. «Inizio col dire che nessuno lascia Genoa a gennaio. Magari c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro…». Kouame-Napoli: «Abbiamo avuto un colloquio con i ...

Kouamè-Napoli : il ds del Genoa Perinetti conferma l’affare : KOUAME’ NAPOLI, ACCORDO AD UN PASSO- Il calciomercato invernale è aperto solamente da qualche ora, ma molte squadre sono già proiettate a quello che accadrà in estate. I direttori sportivi di tanti club, infatti, stanno anche lavorando agli affari che si concretizzeranno tra luglio e agosto, per rinforzare le rose che saranno protagoniste nella prossima […] L'articolo Kouamè-Napoli: il ds del Genoa Perinetti conferma l’affare ...

Calciomercato Genoa - Donatelli svela tutto sugli affari con il Napoli : “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Sono le dichiarazioni di Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, a radio Crc. “Come si muoverà il Genoa? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e ...

Gazzetta : Kouame-Napoli - affare immediato e prestito al Genoa : I nomi più caldi Il Napoli sembra voler davvero insistere su Christian Kouame. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi conferma che la trattativa tra il club partenopeo e l’attaccante del Genoa esiste, ed è pure abbastanza calda. Si tratterebbe di un’operazione sul modello-Inglese. Leggiamo: «L’ex centravanti del Chievo è stato acquistato con un anno di anticipo rispetto al suo approdo a Napoli. Ecco, l’operazione Kouame ...

Kouame - Napoli e Genoa a un passo dall’intesa (per giugno) : L’indiscrezione di Radio Kiss Kiss Napoli Napoli e Genoa sarebbero vicinissimi a chiudere la trattativa per Christian Kouame. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’intesa definitiva tra il Genoa e il club partenopeo. Ballerebbero pochi milioni tra domanda e offerta, mentre il calciatore firmerebbe un contratto di cinque anni. L’idea sarebbe quella di acquisire ora il ...

Risultati Serie A 17ª Giornata – Poker Sampdoria - tris Genoa : disastro Milan - successo di misura per il Napoli : La Sampdoria si impone 2-4 sul campo dell’Empoli, il Genoa rifila 3 gol all’Atalanta, Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina, al Napoli basta un gol contro la Spal: i Risultati dei match della 17ª Giornata di Serie A Nell’ultima Giornata prima di Natale, un insolito sabato pomeriggio di Serie A regala una grande scorpacciata di gol e verdetti inaspettati. La Giornata si apre con la Lazio che supera 3-1 il Cagliari ritrovando ...

Milan ko a San Siro - vincono Napoli - Samp e Genoa : Natale amarissimo per Rino Gattuso. Milan-Fiorentina 0-1. Chiesa segna un gran gol e il Diavolo scende al 5° posto. I

Napoli - Kouamé nel mirino. L'attaccante del Genoa arriverebbe a giugno : Si lavora per il futuro e Cristiano Giuntoli ha già individuato un giovane per aggiungere un altro attaccante al reparto offensivo. Si tratta di Christian Kouamé, il centravanti del Genoa, 21 appena ...

Calciomercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

Magia su punizione di Milik - il Napoli a -8 dalla Juve Roma-Genoa 3-2 : la diretta : Ancelotti si presenta in Sardegna senza sei titolari, l'attacco diventa sterile e Farias spaventa Ospina. Mertens entra: una traversa per il polacco e la punizione conquistata

Magia su punizione di Milik - il Napoli a -8 dalla Juve Roma-Genoa 2-2 : la diretta : Ancelotti si presenta in Sardegna senza sei titolari, l'attacco diventa sterile e Farias spaventa Ospina. Mertens entra: una traversa per il polacco e la punizione conquistata

Magia su punizione di Milik - il Napoli a -8 dalla Juve Roma-Genoa : la diretta : Ancelotti si presenta in Sardegna senza sei titolari, l'attacco diventa sterile e Farias spaventa Ospina. Mertens entra: una traversa per il polacco e la punizione conquistata

Genoa - Preziosi scatenato : il retroscena su Cassano e sul Napoli : Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...