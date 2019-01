sport.tiscali

: #Calcio - Maradona è ok, padrino battesimo nipote In bermuda e papillon per cerimonia con figlio Diego junior - CORNERNEWS24 : #Calcio - Maradona è ok, padrino battesimo nipote In bermuda e papillon per cerimonia con figlio Diego junior - ansacalciosport : Maradona è ok, padrino battesimo nipote. In bermuda e papillon per cerimonia con figlio Diego junior | #ANSA -

(Di domenica 6 gennaio 2019) ANSA, - ROMA, 6 GEN - Sta già bene Diego Armandodopo lo spavento di due giorni fa, quando era stato ricoverato in una clinica di Olivos per un'emorragia gastrica. Per dimostrare che il ...