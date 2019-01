L' incredibile storia di Pete Wild | da tifoso ad allenatore | elimina il Fulham in FA Cup

«Posso farne parte?». La storia incredibile del ritorno di Dick Van Dyke in «Mary Poppins» : Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary Poppins»Perché vale la pena vedere il nuovo «Mary ...

Il bimbo di 7 mesi che non vuole morire : l'incredibile storia di Bobby - massacrato dallo zio : Dopo ore di abusi riduce il nipote in fin di vita, ma quando i genitori decidono di staccare la spina il piccolo di riprende. Si tratta di un vero miracolo quello accaduto a Sidney, in Australia, al ...

Da incurabile al miracolo : l’incredibile storia di Roxli - 11 anni - colpita da un aggressivo tumore al cervello : In quello che sembra un vero e proprio miracolo di Natale, l’inoperabile tumore al cervello di una bambina di 11 anni del Texas è sparito e i dottori non sanno spiegarsi il perché. Nel mese di giugno, alla piccola Roxli Doss era stato diagnosticato il glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG), un aggressivo tumore pediatrico che insorge nel tronco encefalico, in particolare nel ponte, responsabile del controllo di una serie di funzioni corporee ...

Chihuahua salva la vita alla sua padrona aggredita da un orso : l’incredibile storia del cagnolino-eroe : Il Chihuahua orso ha salvato la vita alla sua padrona aggredita da un orso (questa volta vero). Questa storia che ha dell’incredibile è accaduta mercoledì scorso nelle campagne della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Melinda LeBarron, una cameriera 51enne, era uscita di casa per fare una passeggiata con il suo cagnolino, un Chihuahua di nome orso, appunto. Appena usciti dal cortile di casa, però, il cane ha iniziato ad abbaiare ed è ...

L’incredibile storia di dj Gaggia : risulta positivo all’alcol test - il giudice lo manda a fare lavori socialmente utili in un’enoteca : Dopo esser risultato positivo all’alcol test, dj Gaggia, re incontrastato della dance vicentina, è stato condannato a svolgere lavori socialmente utili in un’enoteca. Sembra incredibile ma è tutto vero, come riferisce il Giornale di Vicenza. Il dj doveva fare un tragitto di 800 metri in auto, dal locale dove aveva appena finito di far ballare centinaia di giovani fino all’hotel dove avrebbe passato la notte, ma viene fermato ...

Quando le bufale del web diventano letali : danni cerebrali permanenti per aver bevuto grandi quantità di una nota salsa. L’incredibile storia di una 39enne : Una donna americana, identificata come CG, ha riportato danni cerebrali permanenti dopo aver bevuto un litro di salsa di soia nel tentativo di ripulire il suo intestino. La 39enne ha bevuto il condimento credendo che avrebbe eliminato le tossine dal suo corpo, ha spiegato il Dott. Bernard. Invece la donna ha avuto un arresto cardiaco e ha riportato danni neurologici irreversibili. I dottori che l’hanno curata in ospedale hanno scoperto che aveva ...

Volkswagen - il cambio automatico DSG compie 15 anni : l’incredibile storia del doppia frizione : Nel 2003, la Volkswagen introdusse il primo cambio a doppia frizione DSG nella produzione di serie con la Golf R32 Esattamente 15 anni fa, la Volkswagen introdusse il primo cambio a doppia frizione DSG nella produzione di serie, dando il via all’era moderna della trasmissione automatica. Più efficiente e sportivo di qualunque cambio automatico fino ad allora, il DSG cambiò il concetto di trasmissione, in particolare nella classe compatta, ...

Torino Film Festival - l’incredibile storia dell’uomo che ha rubato Banksy : Betlemme, Palestina. Un muro divide la parte palestinese dalla zona israeliana. Molti street artists lo utilizzano per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese. Tra di loro, il caso più eclatante è quello di Banksy, l’artista misterioso che non si mostra, ma che lascia i segni della sua arte nelle forme più singolari. A Betlemme il suo disegno sul muro ritrae un asino con un soldato che gli chiede i documenti (The donkey with the ...