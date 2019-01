blogo

: RT @falcions85: @VittorioSgarbi va ospite a #Italiasì e al momento della promozione del suo libro ne mostra uno finto: 'Avevo finito le cop… - PietroDiGregoli : RT @falcions85: @VittorioSgarbi va ospite a #Italiasì e al momento della promozione del suo libro ne mostra uno finto: 'Avevo finito le cop… - Varych4 : Italia sì, Sgarbi fa promozione al suo libro ma ne porta uno finto: 'Non avevo più copie' - tvblogit : Italia sì, Sgarbi fa promozione al suo libro ma ne porta uno finto: 'Non avevo più copie' -

(Di domenica 6 gennaio 2019)C’è chi va ospite solo per faree poi c’è Vittorioche, a margine dello show, si ricorda di fare pubblicità alla sua ultima pubblicazione. Ma se tra le mani non trovi più una copia del tuo, cosa porti in trasmissione?Il critico d’arte la soluzione l’ha trovata in pochi secondi, prendendo un volume a caso dalla sua biblioteca. A questa ha sostituito la copertina originale con quella della sua opera più recente e l’hata asì, dove è stato protagonista del blocco finale di trasmissione.sì,faal suoma neuno: "Nonpiù copie" pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2019 10:10.