Crotone | Spinelli verso Genova | Simy e Budimir con le valigie in mano RUMORS

(Di domenica 6 gennaio 2019) È pronto a riprendere gli allenamenti ildi Giovanni Stroppa dopo le vacanze invernali. La formazione rossoblu, reduce da una serie di risultati negativi, è chiamata nel nuovo anno a dare risposte immediate al tecnico, rientrato dopo l'avvicinamento con Massimo Oddo e soprattutto alla società che vuole ottenere una rapida salvezza e provare a risalire la classifica per non vanificare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni.Per tornare sulla strada giusta il club ha intenzione di apportare vari cambiamenti alla rosa nella sessione di mercato invernale che si è aperta ormai da alcuni giorni. Diverse le voci che vedono calciatori rossoblu accostati a più formazioni, con alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore cambiando il volto alla squadra....