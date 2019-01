Brigitte Bardot | Capisco i gilet gialli

Gilet gialli di nuovo in piazza - è il giorno delle donne. Con loro si schiera Brigitte Bardot : Diverse centinaia di donne del movimento dei Gilet gialli si sono radunate dalle 11 in piazza della Bastiglia a Parigi, cantando la Marsigliese e tenendo palloncini gialli. Il giorno dopo le nuove violenze nel corso delle proteste antigovernative in numerose città, le dimostranti hanno anche circondato la piazza e causato disagi alla circolazione, prima di dirigersi verso piazza della Repubblica."Facendo questa prima manifestazione ...