Avezzano | muore a causa del freddo a 45 anni | non aveva i riscaldamenti

(Di domenica 6 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia si è verificata nei giorni scorsi in Abruzzo, precisamente nel piccolo comune di, riguardante purtroppo la morte di una giovane persona. Ilpolare degli ultimi giorni che ha colpito il nostro territorio ha infattito il decesso di un uomo di appena quarantacinque, E. M., di origine marocchina, che è stato ritrovato privo di vita all'interno di un'abitazione in rovina in via San Francesco. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la mancanza deie degli infissi alle finestre, potrebbero aver provocato la morte dell'uomo, ma si attendono gli esiti dell'esame autoptico per avere chiarimenti a riguardo. A portarselo via dovrebbe essere stato un malore, presumibilmente di natura cardiaca.Tragedia ad: un uomo di quarantacinquedeceduto aforse del gelo e delDalle prime ...