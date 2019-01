Weather Channel app | le previsioni del tempo ci costano più di quanto pensiamo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 gennaio 2019) Non è la prima volta che succede e, probabilmente, non sarà neppure l’ultima ma la vicenda è di quelle che devono – o almeno dovrebbero – far riflettere.app, una delle app più popolari – anche in Europa – tra quelle che forniscono servizi di previsione delè stata appena trascinata sul banco degli imputati per aver violato – o almeno questa è la tesi dell’accusa – la privacy di decine di milioni di utenti (nda, oltre 46 milioni al mese) vendendo al miglior offerente i dati di geolocalizzazione raccolti con la scusa di offriredelpiù precise o inviare allerte meteo.Ibm, proprietaria dell’App, ha dichiarato che tutto è avvenuto alla luce del sole e che si difenderà con determinazione in Tribunale. Ma a scaricare l’app e a leggere la privacy policy nella versione europea, probabilmente più articolata di quella ...