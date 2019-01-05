Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA A1 Roma NAPOLI, TRA FROSINONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; E A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 603, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE Roma; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’A24 Roma-TERAMO E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE SUL PONTE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI CASSIA, FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA, DELLA VANDRA. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE. SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 9.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 9.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 8.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO PERCORRENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIAta interna SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ARDEATINA ED OSTIENSE MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIAta interna SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ARDEATINA ED OSTIENSE MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TIBURTINA E OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17 | 30
VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17:30 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA DELL’AQUILA DISPOSTO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI; RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 6 GENNAIO ATTIVATO IL PIANO ...
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comunevenezia : ??#Avviso - #GelateNotturne?? Vista la previsione di temperature minime inferiori allo zero, stasera mezzi spargis… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 5 GENNAIO 2019… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17:30', su #spreaker… -
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