Trieste | vicesindaco leghista getta coperte di un clochard e se ne vanta su Facebook

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ildi, Paolo Polidori, in un post suha annunciato “con soddisfazione” di averto in un cassonetto dellee delle giacche secondo lui abbandonate nella centrale via Carducci, ma che come riportano i giornali locali e l’Ansa appartenevano in realtà a un senzatetto della zona. Dopo le dure critiche ricevute nei commenti, ilha rimosso il post, mentre il Partito democratico chiede le dimissioni e don Alessandro Amodeo, direttore delle Caritas, come riporta Il Piccolo parla di un gesto che “si commenta da solo” e aggiunge che “noi continueremo ad operare con il nostro ‘stile’, indipendente dalle sue boutade, e in piena sinergia con gli enti già presenti sul territorio, tra i quali c’è il Comune di”.Polidori suspiegava avere “visto un ammasso ...