Rifiuti | Presidi Lazio a Raggi | pulisca o scuole non riaprono

Rifiuti Roma - lettera dei presidi a Raggi : “Alcune scuole sono a rischio chiusura” : C’è un problema “sanitario” che se non fosse risolto “potrebbe comportare in alcuni casi anche la chiusura delle scuole“. Così scrive Mario Rusconi, presidente della sezione Lazio dell’Associazione nazionale presidi, in una lettera riportata da Il Messaggero e indirizzata alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Al centro della questione c’è il problema dei Rifiuti nella Capitale, accentuato dal periodo ...

Roghi Rifiuti in Lombardia - Legambiente : “Necessari più controlli”. Monguzzi (Pd) : “Impianti vanno presidiati” : Dopo l’ultimo rogo in un capannone di rifiuti del Milanese, Legambiente Lombardia lancia l’allarme: “C’è stata un’escalation negli ultimi anni, la preoccupazione è che la Lombardia diventi la nuova terra dei fuochi“. Il pericolo – spiega Monguzzi, presidente commissione Ambiente del comune di Milano – è anche di un aumento di “attività illecita di tipo mafioso“. “Smaltire i ...