Reddito di cittadinanza | l' allarme | La metà andrà a chi lavora in nero

Cgia : rischio che metà del Reddito di cittadinanza vada a chi lavora in nero : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata".

Metà del Reddito di cittadinanza finirà nelle tasche di chi lavora in nero? Uno studio : Metà della spesa per il reddito di cittadinanza, pari a 3 miliardi, andrà a chi lavora in nero? A porsi l'interrogativo è la Cgia di Mestre che in una nota spiega: "Sulla base delle indiscrezioni apparse nei giorni scorsi, i soggetti che beneficeranno del cosiddetto reddito di cittadinanza potrebbero essere poco più di 4 milioni, pari a 1.375.000 nuclei familiari coinvolti". Un dato ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme : «C'è rischio che 3 miliardi vadano a chi lavora in nero» : C'è il rischio che la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per il Reddito di cittadinanza, pari a 3 miliardi di euro, possa 'finire nelle tasche di persone che non ne hanno diritto', è ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme : 'C'è rischio che 3 miliardi vadano a chi lavora in nero' : C'è il rischio che la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per il Reddito di cittadinanza, pari a 3 miliardi di euro, possa 'finire nelle tasche di persone che non ne hanno diritto', è ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'E' per gli italiani - alziamo tetto di 5 anni di permanenza per i migranti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittadinanza - Bernini : 'Di Maio fa becera propaganda sulla pelle dei poveri' : Intervistata dall'agenzia di stampa nazionale Adnkronos, la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, si è voluta soffermare sulle ultime dichiarazioni del vicepremier Di Maio riguardo le modalità attraverso cui verrà erogato il Reddito di cittadinanza. E lo ha fatto prendendole in esame e criticandole. Per l'avvocato e costituzionalista bolognese, figlia del giurista Giorgio Bernini, nell'arco di 24 ore il capo del M5S Di ...

Reddito di cittadinanza - il sussidio andrà agli stranieri solo dopo 10 anni di residenza : La soglia dei 5 anni di residenza per gli stranieri verrà portata a 10. Luigi Di Maio: "La nostra norma sul Reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani. Per fare questo innalzeremo il tetto dei lungosoggiornanti, in modo da rispettare le norme europee, ma allo stesso tempo per rivolgere la misura ai cittadini del nostro Paese".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : Di Maio - tetto permanenza per stranieri sarà più alto di 5 anni : "La nostra norma sul Reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani. Per fare questo, noi alzeremo il tetto di permanenza dei lungo soggiornanti, in modo tale da rispettare le norme europee ma allo steso tempo rivolgere questa misura ai cittadini italiani, quindi il tetto dei 5 anni, presente nella bozza del decreto, è da modificare, sarà più alto". Così il vicepremier ...

Reddito di cittadinanza - il nodo degli stranieri : "L'obiettivo - spiega il vicepremier - è dare il sussidio agli italiani e ai lungo soggiornanti che abbiano dato un grande contributo al Paese"

Di Maio con Salvini : stop ai sindaci ribelli e niente Reddito di cittadinanza agli stranieri : Il leader del Movimento 5 stelle detta la linea dopo l'intervento del Senatore Mantero che aveva duramente criticato il...

Reddito cittadinanza tra certezze e incognite - rischio boomerang : Roma, 4 gen., askanews, - Poche certezze, molte le incognite: stando alle previsioni del Governo il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e del suo leader Luigi Di Maio, ...

Di Maio : Reddito di cittadinanza è misura rivolta agli italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito cittadinanza tra certezze e incognite - rischio boomerang : Roma, 4 gen., askanews, - Poche certezze, molte le incognite: stando alle previsioni del Governo il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e del suo leader Luigi Di Maio, ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza solo agli italiani' : Il capo politico dei 5Stelle cerca di stoppare sul nascere i dissapori con gli alleati di governo su quello che è il punto più delicato del decreto che arriverà a metà mese sul tavolo del Consiglio ...