Nebuloso il futuro di EMUI 9 su Huawei P20 Lite | tra riscontri ufficiali e chiarimenti di

(Di sabato 5 gennaio 2019)Cresce giorno dopo giorno il numero di utenti che si chiede se uno smartphone comeP20riceverà effettivamente l'aggiornamento con9 e Android Pie. Effettivamente, anche noi non trattiamo l'argomento da due mesi, quando vi riportammo un'apertura ufficiale da parte della divisione UK del produttore asiatico. Come stanno le cose oggi 5 gennaio, dopo che nelle ultime settimane abbiamo assistito ai primi rollout per P20 e P20 Pro? Lecito nutrire speranze anche con il fratello minore di questa famiglia? Proviamo ad analizzare insieme le ultime notizie che ci sono pervenute.Partiamo da un feedback ufficiale che giunge proprio dalla divisione italiana del produttore, considerando quanto raccolto attraverso l'account Twitter di. Come potrete notare a fine articolo, ad oggi il team preferisce ancora non sbilanciarsi sulla questione, affermando di non avere una lista ...