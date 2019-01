huffingtonpost

: Il vicesindaco leghista di Trieste butta nel cassonetto le coperte di un senzatetto e si vanta sui social. Poi canc… - HuffPostItalia : Il vicesindaco leghista di Trieste butta nel cassonetto le coperte di un senzatetto e si vanta sui social. Poi canc… - fattoquotidiano : Trieste, vicesindaco leghista getta coperte di un clochard e se ne vanta su Facebook - TgrRaiFVG : Ha suscitato polemiche il post anti immigrati pubblicato su Facebook dal leghista Massimo Asquini, assessore al dec… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Polemica 'social' dopo un post, ora rimosso, deldi, Paolo Polidori, che in mattinata annunciava di aver gettato in undellee delle giacche secondo lui abbandonate nella centrale via Carducci, appartenenti ad undella zona.In un post su Facebook, Polidori, spiegava di avere "visto un ammasso di stracciti a terra" aggiungendo che: "Non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati: da normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città, li ho raccolti e li hoti, devo dire con soddisfazione, nel: ora il posto è decente! Durerà? Vedremo. Il segnale è: tolleranza zero!!la voglio pulita!!. P.s. sono andato subito a lavarmi le mani! Adesso si scatenino i benpensanti, non me frega nulla!!".Ad attaccare ilè intervenuta la segretaria ...