Il modo migliore per bruciare i grassi? È più semplice del previsto

(Di sabato 5 gennaio 2019) InizioFate lavorare il cuore, con un allenamento a intervalliSollecitate i muscoliSollecitate i muscoli delle braccia e delle spalle, lavorando con un elasticoCombinate l'allenamento della settimana in un allenamento masterAndate a fare una bella passeggiata, se possibile, in coppia con un’amicaSta a voi sceglierePranzi e cene dai parenti, tour gastronomici nella baite di montagna, apertitivi e merende a suon di panettoni e pandoro: ammettiamolo, questi giorni di festa stanno mettendo a dura prova il nostro organismo. Ma non tutto è perduto e nulla è compromesso. In fondo basta poco e per riprendersi dagli eccessi natalizi è bene tornare alle buone abitudini, una su tutte trovare del tempo per fare attività fisica: che sia una nuotata in piscina, una sessione di pilates, una corsa anche all’aria aperta (fa freddo, è vero, ma ben equipaggiati si va ovunque) o,mente, una ...