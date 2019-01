: Breaking News #63enne accoltellato a morte nel Senese - Cyber_Feed : Breaking News #63enne accoltellato a morte nel Senese - TelevideoRai101 : 63enne accoltellato a morte nel Senese - Corriere : Omicidio alla fornace di Castelnuovo Scalo: 63enne accoltellato alla schiena -

Undi origini marocchine è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena all'interno di una fornace di laterizi.E' avvenuto a Castelnuovo Scalo, in provincia di Siena, dove la vittima aveva lavorato per anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.I Carabinieri del comando provinciale hanno avviato le indagini. Il corpo della vittima, che sembra fosse il custode della fornace, è stato trovato in uno degli appartamenti messi a disposizione degli operai.(Di sabato 5 gennaio 2019)