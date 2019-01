Xiaomi Mi A3 potrebbe avere nome in codice orchid

Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse : Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero essere svelati nei prossimi mesi: il primo è oggetto di immagini teaser su Weibo, il secondo si lascia intravedere nella certificazione e potrebbe essere il primo Android Go del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse proviene da TuttoAndroid.