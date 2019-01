Torna l' era glaciale per i rendimenti dei bond e l' oro risale verso 1 300 dollari

Calciomercato Inter - Herrera Torna di moda. Proposto Valencia - scatto per De Paul : L'Inter si muove sul mercato e guarda con attenzione al prossimo giugno. In attesa di capire quali risvolti avrà la sessione di gennaio, la dirigenza nerazzurra comincia a impostare le prime mosse per ...

RiTorna al Chiostro Caffè Letterario la mostra "Lamezia ieri e oggi" : Venerdì 4 gennaio, con inizio alle ore 21, sarà il turno di Vincenzo Mazza e Boto Cissokho con il loro concerto Suoni e percussioni dal mondo. Ma il maestro Mazza sarà al Chiostro già dalle ore 17.15 ...

Il Segreto - anticipazioni dal 7 all'11 gennaio : Elsa Torna durante il suo 'funerale' : Fernando Mesia, personaggio tra i più importanti de "Il Segreto", è più che mai deciso a conquistare il cuore di Julieta Uriarte anche durante le puntate che andranno in onda dal 7 all'11 gennaio. Stando alle anticipazioni, per riuscire nel suo proposito, il diabolico figlio di Olmo ha un piano ben preciso: vuole riuscire ad ottenere l'annullamento delle nozze della donna con Prudencio Ortega (interpretato da José Milan, doppiato da Simone ...

Ronaldo il fenomeno Presidente dell'Inter?/ 'I nerazzurri devono Tornare a vincere' : In un'intervista a Sky Sport Ronaldo il fenomeno ha parlato della possibilità di diventare il Presidente dell'Inter in futuro

'Purché finisca bene' - stasera Tornano su Rai1 i film a lieto fine : Tre nuovi titoli a lieto fine, per ridere e rilassarsi davanti alla tv. Si parte con 'Basta un paio di baffi' con Antonia...

A Dubai - gli 'stati generali' del calcio. Infantino : 'Sul Var non si Torna indietro' : L'economia legata al suo mondo può essere paragonato al Pil di un paese importante e cresce a ritmi doppi rispetto al resto dell'economia mondiale', ha concluso. Il Var va avanti - Infantino ha ...

Renzi ci spera ancora : "Il governo? Posso Tornarci..." : Matteo Renzi è pronto al secondo giro di giostra. I giorni passati a Palazzo Chigi sono il ricordo di una realtà infranta dalla sconfitta subita al referendum costituzionale, ma restano anche un sogno per il futuro. L'ex segretario del Pd ne è certo e al settimanale Oggi confessa di non immaginarsi per sempre lontano dalla stanza dei bottoni: "Alla fine - dice - al governo ci Posso anche tornare".Le parole di Renzi sembreranno ad alcuni una ...

Il mio incubo si avvera - con Bolsonaro il Brasile Torna ai militari : No, non era un incubo. E tra i peggiori. È realtà, una tristissima e preoccupante realtà: Jair Bolsonaro, 63 anni, politico della destra più estrema, un personaggio che odia le donne, gli omosessuali, i neri e le popolazioni indigene, è stato eletto, a Brasilia, trentottesimo presidente del Brasile.Un successo ottenuto grazie a un "golpe mediatico", ovvero alla potenza dei social e alla forza delle fake news. ...

Retroscena Blogo : Mai dire talk Torna al giovedì per due puntate. Poi 'scapperà' da L'Isola : Mai dire talk tornerà a partire dal 10 gennaio. Il programma della Gialappa’s Band rimarrà stabile al giovedì, ma solo per due puntate, prima di passare alla serata successiva del venerdì.Il cambio di collocazione ci sarà anche se non immediatamente. La rete ha infatti deciso di mantenere la posizione originaria almeno fino a quando su Canale 5 non partirà L’Isola dei famosi, che prenderà il via – salvo ripensamenti dell’ultimo momento - ...

Regione Campania - i condannati dall'erario Tornano direttori Asl : 'Un regalo a qualche dirigente condannato che presto verrà nominato direttore generale: è il frutto dell'inciucio Pd-Fi', tuonano i grillini all'indomani dell'ultima Finanziaria regionale che ha ...

Muriel lascerà Siviglia - Torna in Italia : ANSA, - ROMA, 31 DIC - Luis Muriel si allontana sempre più da Siviglia. Oggi il club andaluso è tornato al lavoro, compresi i sudamericani assenti ieri con il permesso del club, ma senza l'ex ...

Lele Spedicato Torna in video con i Negramaro : "Un nuovo anno meraviglioso per tutti" : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia celebrale lo scorso 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i loro fan sui social."È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell'amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si ...

Torna il vento e la paure per le piante abbattute. Strada bloccata tra Calceranica e Valcanover. Problemi in varie parti del Trentino : CALDONAZZO . L'allerta era stata diramata già ieri . I rischi maggiori si sarebbero avuti a partire da questo pomeriggio e difatti ecco che con l'alzarsi del vento cominciano a segnalarsi alcuni ...