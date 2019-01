Stefano De Martino pomeriggio intimo con Belen Rodriguez e Santiago

Freccero vorrebbe Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud : Cosa riserverà il 2019 a Stefano De Martino? Se da punto di vista sentimentale sembra ci siano delle interessanti novità, per quello professionale possiamo dire che non mancano le offerte di lavoro al bel napoletano. Il settimanale Chi ha fatto sapere che l'ex marito di Belen Rodriguez è tra i candidati al ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi, mentre un noto sito gossip ha riportato le dichiarazioni che Carlo Freccero ha fatto di recente ...

Made In Sud dal 25 gennaio 2019 : Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione : Freccero, Freccero, Freccero. Il neo-direttore di Rai2 è riuscito a catalizzare l'attenzione dei media con la conferenza stampa tenuta ieri a Viale Mazzini, in cui il giornalista ha rivelato quali siano i suoi piani per la ristrutturazione della seconda rete della tv pubblica. Tra le trasmissioni da voler reintegrare nella programmazione settimanale, è stata menzionata Made In Sud, il contenitore per comici meridionali in pausa da un anno ...

Incontro casuale tra Belen Rodriguez e la fidanzata di Stefano De Martino - modella Chiara Scelsi. Guarda le foto : Belen incontra (per caso) la nuova fiamma di Stefano De Martino: la scena non sfugge all’occhio vigile dei paparazzi Che Stefano De Martino sia ufficialmente fidanzato con la modella Chiara Scelsi pare esserne sicuro... L'articolo Incontro casuale tra Belen Rodriguez e la fidanzata di Stefano De Martino, modella Chiara Scelsi. Guarda le foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez shopping e sorpresa : incontra la fidanzata di Stefano De Martino : Belen Rodriguez incontra la fidanzata del suo ex marito Stefano De Martino, Chiara Scelsi. Infatti l’ex ballerino di “Amici” ha messo fine alla sua relazione con l’influencer Gilda Ambrosio per fidanzarsi con la Scelsi, modella di 22 anni. La coppietta è stata sorpresa da “Chi” dopo una passeggiata mentre si ferma in un ristorante per […]

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - incrocio pericoloso con la fidanzata di lui : Belen Rodriguez incontra la fidanzata del suo ex marito Stefano De Martino, Chiara Scelsi. Come riportato da Leggo.it infatti l?ex ballerino di ?Amici? ha messo fine alla sua...

Belen Rodriguez shopping e sorpresa : incontra la fidanzata di Stefano De Martino : Belen Rodriguez incontra la fidanzata del suo ex marito Stefano De Martino, Chiara Scelsi. Come riportato da Leggo.it infatti l?ex ballerino di ?Amici? ha messo fine alla sua...

Stefano De Martino - la nuova fiamma è la modella Chiara Scelsi? : Stefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoPotrebbe essere la modella Chiara Scelsi la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Il settimanale Chi, infatti, ha ...

Belen Rodriguez shopping con sorpresa : incontra la fidanzata di Stefano De Martino : Belen Rodriguez incontra la fidanzata del suo ex marito Stefano De Martino, Chiara Scelsi. Come riportato da Leggo.it infatti l?ex ballerino di ?Amici? ha messo fine alla sua...

Stefano De Martino e Chiara Scelsi/ Foto - incontro con Belen Rodriguez : la showgirl approva? : Stefano De Martino e Chiara Scelsi sempre più vicini: la modella incontra anche Belen Rodriguez, la showgirl concede la sua benedizione?

Belen Rodriguez incrocia Chiara Scelsi - la nuova 'amica speciale' di Stefano De Martino : Com'è piccola Milano: questo viene da dire dopo aver letto l'articolo che "Chi" ha dedicato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino giovedì 3 gennaio. Il settimanale di gossip ha pubblicato alcune foto scattate dai paparazzi qualche giorno fa alla conduttrice argentina che, mentre faceva shopping in un negozio del capoluogo lombardo, si è imbattuta per caso in quella che tutti considerano la nuova fiamma del suo ex marito: Chiara Scelsi. Secondo ...

Belen incrocia la nuova fiamma di Stefano De Martino : Chiara Scelsi sorpresa a fare shopping nello stesso negozio della Rodriguez [FOTO] : Belen Rodriguez e Chiara Scelsi nello stesso negozio per fare shopping: la nuova fiamma di Stefano De Martino e l’ex moglie del ballerino s’incrociano per caso Il mondo è piccolo, si sa e pare essere così anche per Belen Rodriguez e la nuova presunta fiamma di Stefano De Martino. Chiara Scelsi, modella 21enne appioppata al ballerino napoletano nello scorso numero della rivista ‘Chi’ (LEGGI QUI), è stata sorpresa a ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : spunta un terzo incomodo : Belen Rodriguez incontra la nuova fidanzata di Stefano De Martino? Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra al momento lontano. Il ballerino di Amici, in base quanto riportato sul settimanale Chi, potrebbe essere impegnato con Chiara Scelsi, una modella di 22 anni. La coppia è stata paparazzata a pranzo insieme. Al momento però Stefano De Martino non ha confermato nè smentito la notizia, che resta perciò ...

Belen Rodriguez incontra la nuova fiamma di Stefano De Martino : le foto : Belen incontra (per caso) la nuova fiamma di Stefano De Martino: la scena non sfugge all’occhio vigile dei paparazzi Che Stefano De Martino sia ufficialmente fidanzato con la modella Chiara Scelsi pare esserne sicuro il settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato altre foto della coppia, nell’ultimo numero in edicola ha […] L'articolo Belen Rodriguez incontra la nuova fiamma di Stefano De ...

Stefano De Martino a spasso con Chiara Scelsi : Il settimanale “Chi” ha paparazzato Stefano De Martino in compagnia della modella Chiara Scelsi. I paparazzi lo avrebbero, infatti, pizzicato con lei in una notte milanese. Si tratta di Chiara Scelsi e per ora il giornale parla di «un’amicizia femminile dai contorni intriganti», ma potrebbe presto esserci qualcosa di più si vociferava di “una simpatia” con Gilda D’Ambrosio, ma non ci sarebbe mai stata la ...